TÜSİAD Başkanı Turan: Enflasyon tek haneye inmeden kalıcı istikrar sağlanamaz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, kalıcı makroekonomik istikrarın ancak düşük ve tek haneli enflasyonla mümkün olabileceğini belirtti.

SEDEFED tarafından Sabancı Center’da düzenlenen 17. Rekabet Kongresi’nde konuşan Turan, sanayicilerin son iki yılda hem finansman maliyetleri hem de talep daralması nedeniyle enflasyonla mücadelenin yükünü ağır şekilde hissettiğini söyledi.

“Para politikası tek başına yeterli değil" diyen Turan, "Yapısal reformlara ve mali disipline ihtiyaç var. Bütçede son dönemde sağlanan sıkılaşma olumlu, ancak sürdürülebilirliği kritik” ifadesini kullandı.

“Sanayide baskı azaldı, toparlanma başladı”

Turan, sanayide en yoğun baskı döneminin geride kaldığını ifade ederek yatırımlarda kademeli toparlanma sinyali olduğunu söyledi. Ancak bu toparlanmanın önemli kısmının savunma sanayi kaynaklı olduğuna dikkat çekti:

“Dış konjonktür şu an lehimize işliyor; özellikle Avrupa talebindeki artış ve euronun güçlenmesi ihracatçıya destek sağlıyor. Fakat bu tablo kalıcı değil, değişime hazırlıklı olmalıyız.”

TÜSİAD’ın maliyet bazlı rekabet gücü endeksine göre sanayicinin en büyük iki yükünün finansman ve ara malı maliyetleri olduğunu belirten Turan, enerji fiyatlarının düşük seyre devam etmesinin rekabet gücünü destekleyebileceğini söyledi.

“AB ile Gümrük Birliği güncellenmeli”

Turan, Türkiye’nin rekabetçiliğinde Avrupa Birliği’nin belirleyici rolünün devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“AB ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu hem Türkiye hem AB için ortak çıkar. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve yeni nesil tedarik zincirleri bağlamında bu güncelleme artık ertelenemez.”

Küresel rekabet gücü için güçlü kurumlar, inovasyon ekosistemi ve nitelikli insan kaynağının stratejik öncelik olması gerektiğini belirten Turan, “Ülke olarak fırsat penceresini kullanabilmemiz, doğru adımları zamanında atmamıza bağlı” dedi.