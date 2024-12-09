TÜSİAD Başkanı Turan'dan asgari ücret için 'makul seviye' vurgusu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye ekonomisinin 2025 yılında karşılaşacağı zorlukları ve asgari ücret konusundaki beklentilerini değerlendirdi.

“Makul bir anlaşma mümkün”

Turan, 2025 yılı asgari ücret görüşmelerine ilişkin, işçi, işveren sendikaları ve devlet temsilcilerinin ortak noktada buluşabileceğine inandığını belirtti. "Asgari ücreti belirleyen taraflar makul bir seviyede anlaşabilir" diyen Turan, toplumsal uzlaşmanın ekonomik istikrar için kritik olduğunu vurguladı.

Faiz indirimi ve enflasyon beklentisi

Ekonomik politikalar konusunda Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Turan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 2025 yıl sonu enflasyon hedefini iyimser bulduğunu ifade etti. "Ekonomiyi yalnızca para politikasıyla yönetemeyiz, mali tarafla desteklenmesi şart" diyen Turan, faiz indirimi sürecinin 2025’in ilk aylarında başlayabileceğini belirtti.

Turan, "Faiz indirimi için Aralık ayı enflasyon verisini görmeliyiz. Aylık enflasyonun yüzde 1,5 - 2 seviyesine birkaç ay boyunca oturduğunu görmeden net bir adım atmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

“Enflasyon tek haneye düşmeden sorunlar çözülmez”

TÜSİAD Başkanı, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir olması için enflasyonun tek haneli seviyelere inmesi gerektiğini söyledi. "Enflasyon tek haneye düşmeden ekonomik sorunların çözülme şansı yok" diyen Turan, fiyat istikrarının sağlanmasının hem iş dünyası hem de toplum için hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Ekonomiye yönelik bu önemli değerlendirmeler, 2025 yılında Türkiye ekonomisini etkileyecek para ve maliye politikalarına ilişkin beklentileri şekillendiriyor.