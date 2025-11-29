TÜSİAD Başkanı uyardı: 'İç meselelerle oyalanırsak...'

26. İş Dünyası Zirvesi'nde konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, küresel rekabetin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin dış dünyadaki dönüşümü kaçırma lüksü olmadığını vurguladı. Turan, iç meselelerle oyalanmanın, yeni küresel düzenin sunduğu fırsatlara erişimi sınırlandırdığını söyledi.

Kısa vadeli şoklarla mücadele edilirken uzun vadeli hedeflerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Turan “Dünya hızla değişiyor. Uyum sağlayanlar kazanacak. Türkiye'nin fırsat penceresi açık; önemli olan doğru okumak, hızla aksiyon almak” ifadelerini kullandı.

'Kurallar yeniden yazılıyor'

ABD ve Çin temaslarına da değinen Turan, küresel ekonomide büyümenin, ticaretin, teknolojinin ve finansın kurallarının yeniden yazıldığını söyledi.

Yapay zekadan demografik dönüşüme, iklim risklerinden korumacılık dalgasına kadar uzanan değişimin tüm ülkeleri yeni pozisyon almaya zorladığını vurguladı.

ABD temaslarında öne çıkan başlıkların küresel belirsizlik, inovasyon gücü ve yapay zekanın dönüştürücü etkisi olduğunu aktaran Turan, “Dünya ekonomisi yavaşlıyor; fakat büyük inovasyon dalgası ABD'de hız kesmiyor” dedi. Turan, Harvard ve MIT ekosistemlerinden start-up zincirlerine kadar geniş bir yapı içinde inovasyonun laboratuvardan piyasaya olağanüstü hızla taşındığını söyledi.

"Çin birçok alanda küresel liderliğe yürüyor"

CNBC-e'de yer alan habere göre; TÜSİAD'ın Çin ziyaretlerine de değinen Turan, ülkenin düşük maliyetli üretimden yüksek katma değerli modele geçtiğini, yapay zeka ve yeşil enerji başta olmak üzere birçok alanda küresel liderliğe yürüdüğünü belirtti.

Çin'in elektrikli araçlardan otonom sistemlere, fabrikalardan lojistiğe kadar her alanda teknolojiyi ekonominin merkezine yerleştirdiğini ifade etti.

İklim değişikliğinin ekonomik etkilerine dikkat çeken Turan, felaketlerin ardından birçok işletmenin faaliyetlerine dönemediğini hatırlatarak, daha dayanıklı şehirler ve daha dirençli işletme modellerinin yeni dönemin belirleyici unsuru olacağını söyledi.