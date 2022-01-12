TÜSİAD, dijital dönüşüm teknolojilerini tartışacak

Dijital Türkiye Konferansı, TÜSİAD tarafından Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş yolculuğunda küresel rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Konferansta COVID-19 salgınının ivmelendirdiği dijital teknolojilerle, dinamikleri hızla değişen dünyada yeni iş modelleri, veri, yeşil ve dijital ikiz dönüşüm, insan kaynağının yetkinliği, e-pazar yerleri, geleceğin teknoloji trendleri gibi dönüşüm sürecinin ana unsurları tartışılacak.

Veri ve analitik, dijital dönüşüm için insan kaynağının yetkinlik gelişimi, ticaretin merkezi olan online pazar yerleri, dijital dönüşümün hızlandırıcısı girişimler, dijital ekonomide veri koruması ve rekabet hukuku, teknolojiyi dönüştürmede kadının gücü, AB dijital tek pazarının etkisi gibi geniş bir bakış açısı sunacak konferans ayrıca, paylaşıdeneyim ve öngörülerle katılımcılarına ilham verecek.

Toplantı tüm gün sürecek

Toplantının açılış konuşmaları, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim tarafından yapılacak. Konferansın ana tema konuşmalarını ise Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gerçekleştirecek. Tüm gün sürecek konferans değerli konuşmacılara ve ilham verici panellere ev sahipliği yapacak.

Dijital Türkiye Konferansı’nın altın sponsorluğunu Amazon Türkiye ve GittiGidiyor, gümüş sponsorluğunu ise Equinix, Etiya, IFS, Kariyer.net, Medianova, Nokia ve SabancıDx üstleniyor.

Rekabet gücünü yükseltmeye odaklandık

TÜSİAD YKÜ ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim: TÜSİAD olarak ülkemizin bilgi toplumuna geçişinde ekonomide katma değeri ve rekabet gücünü yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızda motivasyonumuz Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa” çalışmamızda da belirttiğimiz gibi insani gelişme ve yetkinleşmeye, bilim ve teknolojiye, etkin ve kapsayıcı kurum ve kurallara dayalı bir kalkınmadır. Ülkemizin sürdürülebilir sosyal refahını artırmak için kuşkusuz dijital temellere sahip olmalı; birlik ve dayanışma içinde etkin politikaların hayata geçirilmesini sağlamalıyız. Katma değeri yüksek üretimi mümkün kılacak teknolojik dönüşümü sağlayabilmek için hem teknolojiyi kullanma hem de teknolojiyi ülkemizde geliştirme yetkinliğiniz artırmamız gerekiyor. Bunun için de Ar-Ge ve yenilikçilik konularında yetkin insan kaynağına her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bu yıl da konferansımızın ikincisini artan bir heyecanla gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz.İletişim altyapısından lojistiğe, pazaryerlerinden yazılıma, veri koruma ve rekabet hukukundan girişimciliğe kadar çok geniş bir yelpazede paneller kurguladık. Cinsiyet eşitliği, eğitim, insan kaynağı ve yetkinlikler gibi yatay eksenleri de ayrıca hassasiyetle ele aldık. En büyük ticari partnerimiz Avrupa Birliği’nin yeni büyüme stratejisi olarak açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Avrupa Birliği Dijital Tek Pazarı düzenlemeleri çerçevedeki gelişmeler de hem dijital hem de yeşil bir dönüşüm alanında Türkiye’yi etkileyecek.