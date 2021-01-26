TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı yarın başlıyor

TÜSİAD tarafından, Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş yolculuğunda küresel rekabet gücüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı’nda Covid-19 salgınının ivmelendirdiği dijital teknolojilerle dinamikleri hızla değişen dünyada yeni iş modelleri, sanayide dijital dönüşüm ve yazılım sektörünün geleceği gibi dönüşüm sürecinin ana unsurları tartışılacak.

Dijital dönüşüm odağında yeni nesil teknolojiler, dijitalleşme ile rekabet avantajı sağlamak, dijital iş yapış şekilleri ve kurumlara etkisi gibi konularda geniş bir bakış açısı sunacak konferans ayrıca, paylaşılan deneyim ve öngörülerle katılımcılarına ilham verecek.

Dijital Türkiye Konferansı’nın altın sponsorluğunu GittiGidiyor, Turkcell ve Vodafone Business, gümüş sponsorluğunu ise Etiya, Medianova, SabancıDx üstleniyor.

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı:

27 Ocak 2021 – 09:00

Dijital Türkiye Konferansı’na katılım için kayıt formuna https://dijitalturkiyekonferansi.com adresi üzerinden ulaşılabilir.

Konferans Oturum Başlıkları:

- Post-Covid Dünyada Sanayi, Teknoloji ve İş Yapma Kültürü

- Türkiye’de Yazılım Sektörü

- Dijital Dönüşüm Stratejisinde bir Katalizör: TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (TÜSİAD SD2)

- Geleceğin Teknolojileri

- Yeni İş Modelleri ile Dijital Geleceği Güvenle Tesis Etmek

- Reel Sermaye Yeni Fırsatlarla Karşı Karşıya; Nereden Başlamalı?

- AB’de Dijitalleşme

- TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!