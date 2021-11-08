TÜSİAD heyeti Brüksel'e gidiyor

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyeleri AB Komisyonu, AB Konseyi temsilcileri, Avrupa Parlamenterleri ve Türkiye Cumhuriyeti resmi temsilcileri ile temaslar gerçekleştirmek üzere 9-11 Kasım tarihlerinde Brüksel’i ziyaret edecek.

Görüşmelerde Türkiye-AB olumlu siyasi gündemi kapsamında somut yol haritasının geliştirilmesi ve ilerletilmesine yönelik Türk iş dünyasının görüşleri sunularak istişareler gerçekleştirilecek.

AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital tek pazar entegrasyonunu içerecek şekilde güncellenmesi gereğinin altı çizilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm gündeminde ortak çalışmaların yoğunlaştırılması, COVID-19 toparlanma sürecinde Avrupa ekonomisinin ortak sorun ve fırsat alanları, küresel ticaret gündemi konuları da ele alınacak.

Ayrıca TÜSİAD’ın son olarak kamuoyu ile paylaştığı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporu AB çevrelerine tanıtılacak.