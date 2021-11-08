TÜSİAD heyeti Brüksel'e gidiyor
Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkileri, gümrük birliği ve yeşil mutabakat başlıklarına yönelik istişareler gerçekleştirilecek.
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu Üyeleri AB Komisyonu, AB Konseyi temsilcileri, Avrupa Parlamenterleri ve Türkiye Cumhuriyeti resmi temsilcileri ile temaslar gerçekleştirmek üzere 9-11 Kasım tarihlerinde Brüksel’i ziyaret edecek.
Görüşmelerde Türkiye-AB olumlu siyasi gündemi kapsamında somut yol haritasının geliştirilmesi ve ilerletilmesine yönelik Türk iş dünyasının görüşleri sunularak istişareler gerçekleştirilecek.
AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital tek pazar entegrasyonunu içerecek şekilde güncellenmesi gereğinin altı çizilecek. Yeşil ve dijital dönüşüm gündeminde ortak çalışmaların yoğunlaştırılması, COVID-19 toparlanma sürecinde Avrupa ekonomisinin ortak sorun ve fırsat alanları, küresel ticaret gündemi konuları da ele alınacak.
Ayrıca TÜSİAD’ın son olarak kamuoyu ile paylaştığı “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar” raporu AB çevrelerine tanıtılacak.