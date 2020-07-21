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TÜSİAD heyetinden HDP'ye ziyaret

TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile biraraya geldi.

TÜSİAD heyetinden HDP'ye ziyaret
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TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile biraraya geldi.

Siyasi partilerin genel başkanları ile düzenlenen görüşme serisinde; COVID-19 sonrası toparlanma süreci kapsamında fırsatlar ele alınıyor. Normalleşme sürecinde siyasi partilerin ekonomi programları ve öngördükleri programlar konusunda fikir alışverişinde bulunuluyor.

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