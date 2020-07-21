TÜSİAD heyetinden HDP'ye ziyaret
TÜSİAD Başkanı Kaslowski ve beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile biraraya geldi.
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu bugün HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile biraraya geldi.
Siyasi partilerin genel başkanları ile düzenlenen görüşme serisinde; COVID-19 sonrası toparlanma süreci kapsamında fırsatlar ele alınıyor. Normalleşme sürecinde siyasi partilerin ekonomi programları ve öngördükleri programlar konusunda fikir alışverişinde bulunuluyor.