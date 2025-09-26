TÜSİAD maliyet bazlı rekabet gücü endeksi arttı!

TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi (TÜSİAD-RGE), 2025 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

TÜSİAD-RGE yılın ikinci çeyreğinde sınırlı bir iyileşmeye işaret etse de ihracatçı sektörlerin maliyet bazlı rekabet gücündeki zayıf görünüm sürdü ve endeks 2015 yılı değerinin altında kalmaya devam etti.

İhracatçı imalat sanayi sektörlerinin girdi maliyetlerini rakip ülkelerle karşılaştıran TÜSİAD-RGE bir önceki çeyrekteki değerine (86,1) kıyasla yüzde 3,0 yükselerek 88,7 seviyesinde gerçekleşti.

Bu dönemde, döviz kurlarının ABD dolarına kıyasla belirgin olarak değer kazandığı rakip ülkelerde ABD doları bazındaki maliyetlerde önemli düzeyde artışlar gerçekleşirken, yurt içi maliyetler daha ılımlı seyretti.

Enerji dışında diğer yurt içi maliyet kalemlerindeki (ara malı, işgücü, finansman) değişim ise rakip ülkelerin altında gerçekleşti. Öte yandan işgücü verimliliği rakip ülkelerin bir miktar üzerinde seyretti ancak firmaların rekabet gücü üzerinde belirgin bir etkide bulunmadı.

Yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı

TÜSİAD-RGE 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 1,4 oranında azaldı.

Endeksteki düşüşün 1,5 puanı işgücü maliyetlerindeki, 0,3 puanı ise finansman maliyetlerindeki artıştan kaynaklandı.

Buna karşılık ara malı ve enerji maliyetleri rakip ülkelere göre ılımlı seyrederek endekse sırasıyla 0,2 ve 0,1 puanlık artış yönünde katkı yaptı.

Son bir yıllık dönemde rakip ülkelere kıyasla işgücü ve finansman maliyetlerinde gözlenen artışlar TÜSİAD-RGE’nin gerilemesinde belirleyici oldu. İkinci çeyrekte gözlenen artışa rağmen enerji maliyetinin genel endeks üzerindeki etkisi sınırlı kalmaya devam etti.

Son dönemde ara malı maliyetlerinin yurt içine kıyasla rakip ülkelerde daha yüksek oranda artması ise ihracatçı firmalara sınırlı da olsa bir maliyet avantajı sağladı.