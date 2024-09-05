TÜSİAD, OVP'deki enflasyon hedefini iyimser buldu, 'işsizlik' uyarısı yaptı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2025-2027 yıllarını içeren Orta Vadeli Program (OVP) hakkında konuştu. Turan, 2025 için belirlenen yüzde 17,6'lık enflasyon hedefini iyimser bulurken, ekonominin soğumasının işsizliği artıracağını kaydetti.
Hükümetin üç yıllık döneme dair ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı.
OVP'de 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. 2025'te yüzde 17,6 (Önceki yüzde 15,2), 2026'da yüzde 9,7 (Önceki yüzde 8,5), 2027'de ise yüzde 7 enflasyon hedefi kondu.
TÜSİAD iyimser buldu
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Orta Vadeli Program (OVP) hakkındaki görüşlerini paylaştı.
CNBC-e'ye konuşan Turan, OVP'de 2024 yılı için enflasyon beklentisini gerçekçi bulduklarını belirterek "2025 yılı enflasyon oranını ise iyimser buluyoruz. Eğer yakalarsak 2026'da tek haneyi yakalayabiliriz" dedi.
Büyüme beklentisindeki aşağı yönlü revize işsizliğin bir miktar artacağı anlamına geldiğini söyleyen Turan ayrıca "Ekonomi soğuduğu zaman işsizliğin artması normal. Nitelikli insan kaynağını çekecek politikalar lazım" açıklamasını yaptı.