TÜSİAD, OVP'deki enflasyon hedefini iyimser buldu, 'işsizlik' uyarısı yaptı

Hükümetin üç yıllık döneme dair ekonomi beklentilerinin yer aldığı Orta Vadeli Program (OVP) bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı.

OVP'de 2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. 2025'te yüzde 17,6 (Önceki yüzde 15,2), 2026'da yüzde 9,7 (Önceki yüzde 8,5), 2027'de ise yüzde 7 enflasyon hedefi kondu.

TÜSİAD iyimser buldu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Orta Vadeli Program (OVP) hakkındaki görüşlerini paylaştı.

CNBC-e'ye konuşan Turan, OVP'de 2024 yılı için enflasyon beklentisini gerçekçi bulduklarını belirterek "2025 yılı enflasyon oranını ise iyimser buluyoruz. Eğer yakalarsak 2026'da tek haneyi yakalayabiliriz" dedi.

Büyüme beklentisindeki aşağı yönlü revize işsizliğin bir miktar artacağı anlamına geldiğini söyleyen Turan ayrıca "Ekonomi soğuduğu zaman işsizliğin artması normal. Nitelikli insan kaynağını çekecek politikalar lazım" açıklamasını yaptı.