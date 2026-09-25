TÜSİAD Rekabet Gücü Endeksi’nde düşüş sürüyor: Endeks ikinci çeyrekte yüzde 1,3 geriledi

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi'nde (TÜSİAD-RGE) düşüş ikinci çeyrekte de devam etti.

Endeks, 2026'nın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 gerileyerek 87,3'ten 86,1'e indi. Böylece endeks son çeyreklerdeki düşüş eğilimini sürdürerek tarihsel olarak düşük seviyelerde kaldı.

Ara malı maliyetleri rekabet gücünü aşağı çekti

Rekabet gücündeki gerilemenin en önemli nedeni ara malı maliyetlerindeki artış oldu. Ara malı maliyetleri endeksi tek başına 1 puan aşağı çekti.

İşgücü ve enerji maliyetlerinin toplam etkisi ise 0,4 puanlık düşüş yönünde gerçekleşti. Finansman maliyetlerindeki göreli iyileşme, maliyet kaynaklı baskıyı sınırlı ölçüde dengeledi.

10 sektörün 9'unda rekabet gücü kaybı

İkinci çeyrek sonuçları, maliyet bazlı rekabet gücündeki gerilemenin ihracatçı imalat sanayinin geneline yayıldığını ortaya koydu.

İncelenen 10 sektör arasında yalnızca gıda sektöründe sınırlı bir iyileşme görülürken, diğer dokuz sektörde rekabet gücü geriledi.

Kayıp özellikle metalik olmayan mineral ürünler, kimya ve makine-teçhizat sektörlerinde belirginleşti.

Beş sektör iki yılın en düşük seviyesinde

Sektörel veriler, son iki yılda birçok sektörde maliyetlerin rakip ülkelere kıyasla daha hızlı arttığına işaret etti.

Tekstil-giyim-deri, kimya, kauçuk-plastik, metalik olmayan mineral ürünler ile makine-teçhizat sektörlerinde maliyet bazlı rekabet gücü son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.