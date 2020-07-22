TÜSİAD, siyasi parti liderleriyle görüştü

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu siyasi partilerle temaslar kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Babacan da ziyaret edildi

TÜSİAD Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu'nun ardından, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.



TÜSİAD'dan görüşmelerle ilgili yapılan açıklamada, "Siyasi partilerin genel başkanları ile düzenlenen görüşme serisinde COVID-19 sonrası toparlanma süreci kapsamında ülkemizin önündeki fırsatlar ele alınıyor. Normalleşme süreci bağlamında siyasi partilerimizin ekonomi programları başta olmak üzere öngördükleri programlar konusunda istişareler gerçekleştiriliyor." denildi.

İYİ Parti ve HDP'yle de görüşme yapıldı

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD Yönetim Kurulu, dün ilk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı ziyaret etmişti.