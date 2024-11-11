TÜSİAD ve Koç Üniversitesi, “OVP Sonrası Ekonomik Görünüm” başlıklı seminer düzenleyecek

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 15 Kasım’da “Orta Vadeli Program Sonrası Ekonomik Görünüm” başlıklı bir seminer düzenleyecek.

TÜSİAD Ankara Temsilciliği’nde gerçekleşecek olan toplantıda, 2025-2027 Orta Vadeli Program ışığında Türkiye ekonomisinin yakın gelecekteki görünümü ile ekonomi politikalarının reel sektör üzerindeki etkileri ele alınacak.



TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF), 15 Kasım Cuma günü 10.00-12.30 saatleri arasında “Orta Vadeli Program Sonrası Ekonomik Görünüm” başlıklı bir seminer düzenleyecek. 2025-2027 Orta Vadeli Program ışığında Türkiye ekonomisinin yakın gelecekteki görünümü ile ekonomi politikalarının reel sektör üzerindeki etkilerinin ele alınacağı toplantı TÜSİAD Ankara Temsilciliği’nde gerçekleşecek.



Etkinliğin açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı Ömer Mert yapacak. Açılışın ardından program, TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç’ın moderasyonunu üstleneceği panel ile devam edecek.

Panelin konuşmacıları ise şu isimler olacak:



• Burcu Aydın, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

• Refet S. Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi

• Fatih Özatay, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi