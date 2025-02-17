TÜSİAD'da üst düzey toplantı: Akil isimler bir araya geldi! Yeni açıklama nasıl olacak? İşte perde arkasında yaşananlar

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat’ta Genel Kurul’da konuşmuş ve kayyum uygulamalarını, son dönemde başlatılan soruşturmaları ve yapılan tutuklamaları eleştirmişti.

TÜSİAD YİK Başkanı Aras’ın eleştirileri hükümetin sert tepkisiyle karşılandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla Aras hakkında soruşturma başlattı.

TÜSİAD'da üst düzey toplantı

TÜSİAD ile hükümet arasında gerilimi tırmandıran bu gelişmelerin ardından Patronlar Kulübü üst düzey bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda TÜSİAD’ın 'akil isimleri' olarak anılan Rahmi Koç, Tuncay Özilhan, Bülent Eczacıbaşı ve Cem Boyner gibi iş insanları bir araya geldi.

Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk’ün haberine göre; TÜSİAD’ın akil insanları Ankara ile ipleri fazla germeden bir metin hazırlamak için iki gündür görüşme halinde.

TÜSİAD'ın hükümete cevabı için hazırlanan iki metnin, geri adım atılmadan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras’ın arkasında durulması yönünde olduğu öğrenildi.