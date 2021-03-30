TÜSİAD'da yeni yönetim belli oldu
Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belli oldu. Simone Kaslowski TÜSİAD yönetim kurulu başkanı seçildi. Başkan yardımcılıklarına Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır getirildi.
TÜSİAD Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi yapıldı.
Genel Kurul’da seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Simone Kaslowski’yi, Başkan Yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır’ı seçti.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ve Sorumlu Oldukları Yuvarlak Masalar
SİMONE KASLOWSKİ, Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT ÖZYEĞİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı
Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı
MEHMET TARA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman
Üyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
BAHADIR BALKIR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı
BARIŞ ORAN, Üye
Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı
BATU AKSOY, Üye
Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı
FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, Üye
Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı
İREM ORAL KAYACIK, Üye
Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı
NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ, Üye
Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı
ÖNDER SEZGİ, Üye
Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı
SERKAN SEVİM, Üye
Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı
B.CAN YÜCAOĞLU, Üye
Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı
EBRU DİCLE, Üye
Genel Sekreter.