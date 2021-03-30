TÜSİAD'da yeni yönetim belli oldu

TÜSİAD Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi yapıldı.

Genel Kurul’da seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Simone Kaslowski’yi, Başkan Yardımcılıklarına ise Murat Özyeğin, Mehmet Tara ve Bahadır Balkır’ı seçti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ve Sorumlu Oldukları Yuvarlak Masalar

SİMONE KASLOWSKİ, Yönetim Kurulu Başkanı

MURAT ÖZYEĞİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı

Enerji ve Çevre Yuvarlak Masası Başkanı

MEHMET TARA, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Sayman

Üyeler ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

BAHADIR BALKIR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı

BARIŞ ORAN, Üye

Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı

BATU AKSOY, Üye

Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masası Başkanı

FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU, Üye

Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Başkanı

İREM ORAL KAYACIK, Üye

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı

NÜKET KÜÇÜKEL EZBERCİ, Üye

Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı

ÖNDER SEZGİ, Üye

Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Eş Başkanı

SERKAN SEVİM, Üye

Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı

B.CAN YÜCAOĞLU, Üye

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanı

EBRU DİCLE, Üye

Genel Sekreter.