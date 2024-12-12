TÜSİAD'dan 'asgari ücret tuzağı' mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Ankara’da TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) toplantısının açılışında konuştu.

Son yıllardaki makroekonomik istikrarsızlık döneminin ardından uygulamaya geçilen rasyonel para politikalarına değinen Turan, “Enflasyonla mücadelede yol katetmeye başladık ancak enflasyon hâlâ yüksek. Gelecek yıl için yapılan tahminler de esenliğe çıkmamız için daha zamana ihtiyaç olduğunu gösteriyor" dedi.

Bu süreçte sıkı para politikasının ve ekonomideki soğumanın devam etmesinin enflasyonla mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Turan, enflasyonla mücadelenin gerektirdiği fedakarlıkların reel kesimi ve hane halklarının dayanma gücünü zorlaştırdığını anlattı.

Turan, enflasyonla mücadelenin kamu kesimini de içine alacak biçimde sürdürülmesi gerektiğini düşündüklerini bildirerek, 2001 krizi sonrası uygulanan politikadan örnekler verdi ve şöyle konuştu: 2001 krizinden tüm dünyaya örnek oluşturan bir başarıyla çıkılmış olmasının içinde bulunduğumuz dezenflasyon sürecine de ilham vermesi gerektiğini düşünüyoruz.

'Asgari ücret çalışanları tatmin etmiyorsa...'

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras ise konuşmasında temmuz ayından beri ekonomik programın olumlu sonuçlar verdiğini ve para politikası sayesinde enflasyonun düşme eğilimine girdiğini belirterek, "Sürecin başarılı olması için politikalarda kararlılık ve istikrar önemli, sabırlı olmalıyız" dedi.

Aras, toplam faktör verimliliğinin önemine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Verimlilik artmayınca kişi başı gelir de artmıyor. Verimlilik artışının olmaması, asgari ücret konusunda da tıkanmaya neden oluyor. Çalışanların hakkaniyetli bir gelir elde etmesinin önündeki en büyük engel, şirketlerin verimliliği arttıramaması.

* Verimliliği yüksek şirketler asgari ücretin üzerinde ücret verebilir. Eğer bir ekonomide enflasyonla mücadele açısından uygun görülen asgari ücret artışı çalışanları tatmin etmiyorsa bu ülkede çözülmesi gereken ciddi bir verimlilik sorunu var demektir.

* Asıl sorun olan düşük verimlilikle baş edilemezse asgari ücret tartışması hiç bitmez. Asgari ücret tuzağından çıkamayız. Bu nedenle asgari ücret artışıyla beraber verimlilik artışı için de politikaları hiç vakit kaybetmeden gündeme almak gerekiyor.

Daron Acemoğlu da benzer görüşte

TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın açıklamaları Nobel Ekonomi Ödülü'ne değer görülen Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun geçen ay yaptığı benzer çıkışı getirdi.

Prof. Dr. Daron Acemoğlu da Türkiye’nin temel sorununun fakirlik olduğunu belirterek, “İşçi ücretlerinin artması için eğitim ve teknolojiye yatırım yaparak verimliliği artırmamız lazım. Enflasyon sorunu verimlilik artışından gelen ücret artışıyla çözülür” demişti.

Acemoğlu’na itirazlar da peşi sıra gelmişti. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aziz Çelik, “Verimlilik artsa bile güçlü bir sosyal mücadele ve sosyal politika yoksa, çalışanlar örgütsüz ise ücretler artmaz. Tersine düşebilir” karşılığını vermişti.