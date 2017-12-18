TÜSİAD'dan Avusturya'ya mesaj

18 Aralık 2017

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nden (TÜSİAD), yapılan yazılı açıklamada, Avusturya’da yeni kurulan koalisyon hükümetinin programında "AB'nin Türkiye ile müzakereleri kesmesi için diğer üye devletlerle ittifak arayışı" yönünde ifadeler yer almasının son derece olumsuz bir girişim olduğu kaydedildi.

Avusturya hükümetinin Türkiye'ye yaklaşımının, ikili ilişkilere ve Avrupa değerlerine zarar verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye dahil tüm Avrupa halklarının ekonomik ve güvenlik çıkarları ile çelişmektedir. Ayrıca, Avrupa'nın küresel rolüne ve demokratik değerlerine zarar veren popülist siyaset yöneliminin yeni bir halkasıdır. Türkiye'nin demokratik reform gündemi ve AB sürecine dönmesi önceliğimizdir. AB'nin de aşırı popülist söylemlerden sakınan yapıcı ve olumlu etki politikalarını benimsemesi gerekir. Dünyada hızlanan dijital dönüşüm döneminde Batı demokrasisi ve ekonomisi önemli bir sınavdan geçiyorken, Avrupa'da tarihsel sorumluluk sahibi ve uzak görüşlü politikaların baskın çıkmasını diliyoruz."

Kaynak: AA