TÜSİAD'dan Türkiye'nin rekabet gücü için kritik çağrı! 'Kurum-girişim iş birlikleri şart'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), PwC Türkiye yürütücülüğünde hazırlanan "Kurum-Girişim İş Birliklerinde Stratejik Uyumu Yakalamak" başlıklı raporunu kamuoyuna sundu.

Rapor, girişimcilik ekosisteminde verimliliğin artırılması ve sürdürülebilir değer üretiminin sağlanması amacıyla hazırlandı.

TÜSİAD Merkezi'nde düzenlenen rapor tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kurum-girişim iş birliklerinin Türkiye'nin küresel rekabet gücü açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye'nin kurum-girişim iş birliklerini geliştirmesi şart"

Turan konuşmasında, "Rekabet artık sadece ürünlerde veya hizmetlerde değil, iş birliği modellerinde de şekilleniyor. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırması için kurum-girişim iş birliklerini daha da geliştirmesi şart. Bugün ülkemizde girişimlerin aldığı yatırımların üçte birinden fazlasının kurumlar aracılığıyla gerçekleşmesi, bu iş birliği modelinin ne kadar kritik olduğunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

Bu raporun bir davet niteliği taşıdığını belirten Turan, "Kurumlara ve girişimlere, birlikte daha fazla değer yaratma daveti. Paydaşlara, ortak bir vizyon geliştirme daveti" dedi.

"Stratejik uyum olmadan iş birliği üretemez"

Toplantıda ayrıca TÜSİAD Kurumlarda Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik de açıklamalarda bulundu.

Çalışma Grubu'nun hedeflerini anlatan Eyilik, "Amacımız, her zaman olduğu gibi, yalnızca bugünün fotoğrafını çekmek değil; kurumlarımıza ve girişimcilerimize birlikte daha güçlü adımlar atabilecekleri uygulanabilir bir yol haritası sunmaktır. Çünkü biliyoruz ki stratejik uyum olmadan iş birliği kalıcı değer üretemez. Önümüzdeki dönemde kurumlarda girişimciliğin gelişmesi, kurum-girişim iş birliklerinin derinleşmesi ve ekosistemimizin başarı hikâyeleri üretmesine katkı sağlamak amacıyla yeni projeler ve araştırmalar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Raporda öne çıkan bulgular şu şekilde sıralandı:

• Türkiye'de bugün çok daha fazla kurum, girişimlerle iş birliği yapmak için aktif adımlar atıyor. Bu durum, kurumların ve girişimlerin iş birliğini önemli bir stratejik değer olarak gördüklerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

• Kurum - girişim iş birlikleri raporda ticari, ortaklık ve yönetişim boyutunda 22 başlıkta ele alınıyor ve her bir iş birliği süreci kendi özel dinamikleri içinde ele alındığında daha verimli oluyor.

• Ticari Boyut bağlamında, kurum temsilcilerinin ve girişimlerin en çok üzerinde durduğu konu PoC (Proof of Concept) olarak ifade edilen ürün, hizmet veya iş modelinin doğrulandığı pilot uygulama süreçleri. Bu süreçlerin daha verimli hale getirilmesi için her iki tarafın da iş birliğinin koşulları konusunda sürecin başında mutabık kalması önemli.

• Ortaklık Boyutu açısından, girişimler özellikle yatırımcı talepleri ve sözleşme maddelerindeki ayrıntıların yarattığı zorluklara işaret ederken; kurumlar, girişimlerin kurucuları arasındaki ortaklık yapısına ilişkin belirsizlikler veya dengesizliklerin yarattığı olası riskleri öncelikli konular arasında görüyor.

• Yönetişim Boyutu bağlamında ise, yönetim kurullarına katılım talepleri, prosedürlere uyum, şirket içindeki değişiklikler ve iş birliğinin sürdürülebilirliği hem kurumlar hem de girişimler tarafından en fazla dikkat çekilen konular arasında yer alıyor.