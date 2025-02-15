TÜSİAD'ın açıklamaları gündemdeydi! MÜSİAD'dan 'çözüm odaklı yaklaşım ve ekonomik kalkınma' mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Ocak ayında tamamlanan şube genel kurullarının ardından yurt içindeki şube başkanlarıyla İstanbul’daki genel merkezde geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda yeni döneme ilişkin stratejiler ve ekonomik gündem değerlendirildi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı’nın başkanlık ettiği toplantıda, Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmaya odaklanması gerektiği vurgulandı.

Toplantı sonrası yayımlanan açıklamada, son dönemde iş dünyasını temsilen yapılan bazı açıklamaların ekonomik kalkınma perspektifinden uzak olduğu belirtilerek, “Toplumsal huzuru zedeleyici söylemler yerine, yapıcı eleştiriler ve somut çözüm önerileri geliştirmek gerekiyor” denildi.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin pandemi, küresel krizler, savaşlar ve doğal afetler gibi zorlu süreçlerden geçtiği ancak buna rağmen üretim, ihracat ve yatırımda istikrarlı bir çaba gösterdiği ifade edildi. İş dünyasının meseleleri sadece mevcut sıkıntılar üzerinden karamsar bir bakış açısıyla değil, uzun vadeli stratejiler oluşturarak değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

MÜSİAD, ekonomi yönetiminin iş dünyasıyla yoğun istişare içinde olduğunu belirterek, sıkı para politikasının enflasyonla mücadelede önemli bir araç olduğunu ancak yapısal reformların da kritik bir rol oynadığını vurguladı.

MÜSİAD tarafından yapılan açıklamada ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik somut öneriler sundukları ifade edilirken, ülkenin ekonomik geleceğine dair olumlu ve yapıcı katkılar sunmaya devam edecekleri kaydedildi.

TÜSİAD ne demişti?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Türkiye’de hukukun üstünlüğü, denetim eksiklikleri ve ekonomik sorunlara dikkat çekmişti.

Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına değinen Aras, “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir” ifadelerini kullandı. Aras, İliç’teki altın madeni faciası ve Soma’daki maden kazasını hatırlatarak, denetim eksikliklerinin büyük felaketlere yol açtığını savundu.

Hukukun üstünlüğüne vurgu yapan Aras, seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ve gazetecilere yönelik baskılara da değinerek, “Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorun var” dedi.

Eğitim sistemindeki sorunlara da işaret eden Aras, “Türkiye’nin 2003 yılından bu yana PISA araştırmalarında OECD ortalamasının altında kaldığını görüyoruz. Bu, çocukların değil sistemin hatasıdır” ifadelerini kullandı. Beyin göçünün ve gelir adaletsizliğinin arttığını belirten Aras, “Gençleri ülkede tutabilmek için tüm özgürlük alanlarını genişletmeliyiz” dedi.