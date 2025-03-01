TÜSİAD'ın 'Bu Gençlikte İŞ Var!' programında 700 girişime destek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasından 2011'den beri sürdürdükleri 'Bu Gençlikte İŞ Var!' programına dair bilgi verdi.

Turan, programla farklı ekonomik ve coğrafi koşullara sahip şehirlerden genç girişimcilerin iş insanlarıyla bir araya gelme fırsatını sağladıklarını, bugüne kadar 81 il 19 ülke ve 300’ü aşkın üniversiteden 30 bine yakın başvuru aldıklarını dile getirdi.

"Her başvuruyu iki ila beş kişilik ekiplerin yaptığını göz önüne aldığımızda 100 bini aşkın girişimci gencin programa başvurduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullanan Turan, 2011'den beri 700’ü aşkın erken aşama girişime eğitim ve mentorluk desteği sağladıklarını ifade etti.

Yatırım da yapıldı

Turan, şunları kaydetti: "TÜSİAD üyeleri bizzat 154 erken aşama girişimle üç ay çalıştı, onlara rehberlik etti, bazılarına yatırım yaptı. Gençlerin TÜSİAD üyelerinden kazandığı deneyim ve bilgi kadar, TÜSİAD üyesi iş insanları da tersine mentorluk ile gençlerden bilgi ve tecrübe kazanıyor; bu etkileşimi çok önemsiyoruz.

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, mezunlarının kurduğu girişimlerin son 7 yılda 17 milyon dolar yatırım alması ve toplam değerlemelerinin 70 milyon doları aşması gurur verici. Bu örnek, gençlerin iş birliğine açık ve iyi yapılandırılmış süreçlerle desteklenmesinin yaratabileceği değeri net bir şekilde ortaya koyuyor. Genç girişimcilerimizin sadece ekonomimizin değil, toplumumuzun gelişimine de değer katma potansiyeline sahip olmalarından büyük mutluluk duyuyorum."