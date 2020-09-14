TÜSİAD'ın gündemi Avrupa Yeşil Mutabakatı: İyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var

14 Eylül 2020

TÜSİAD Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası koordinasyonunda kurulan Yeşil Mutabakat Görev Gücü tarafından 11 Eylül’de “Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?” başlıklı bir webinar düzenlendi. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un katılımıyla düzenlenen webinar'da, AB Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında kurulacak yeni düzenin Türkiye-AB ticaret ilişkileri ile Türkiye sanayisine olası etkileri ele alındı. AB Komisyonu’nun 11 Aralık 2019’da kamuoyu ile paylaştığı Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), AB’nin iklim değişikliğini önleme mücadelesi kapsamında yeşil ve dijital dönüşümü vurgulayan “yeni büyüme stratejisi”nin yol planını sunuyor.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile açılan fırsat penceresini değerlendirebilmemiz için iyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var” dedi. Kaslowski şu bilgileri verdi: “Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ile mücadelenin ötesinde, aynı zamanda AB’nin yeni büyüme stratejisinin bir yol planı. Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece iklim değişikliği ile yetinmeyip, biyolojik çeşitlilikten, atık ve hava kirliliğine kadar tüm çevre konularını ele alıyor. Kaynakların verimli kullanımını artıracak eylemler içeren bir yol haritası sunuyor. Anlaşmanın bir diğer ayırt edici özelliği ise iklim değişikliği ile mücadeleyi sadece kendi coğrafyası ile sınırlı tutmayıp, küresel ölçekte bir dönüşüm potansiyeli barındırması.”

Yeni kural ve yaptırım mekanizmaları gelecek

Yeşil Mutabakat’ın, AB’nin önümüzdeki dönemde partnerleriyle ticari ilişkilerinde yeni kural ve yaptırım mekanizmaları getireceğine işaret eden Kaslowski, bu eylem planı hayata geçtiğinde, özellikle AB ile dış ticareti yüksek olan Türkiye gibi ülkeler açısından da önemli sonuçlar doğuracağını söyledi. Kaslowski, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye olarak gelişmeleri dikkatli okur ve gerekli hazırlıkları önceden yaparsak riskleri iyi yönetme ve bu dönüşümü büyük bir avantaja çevirme şansımız var. Zira AB, Avrupa Yeşil Anlaşması strateji belgesinde, yakın çevresindeki ülkelerin desteklenmesine özellikle önem vereceğini açıklıyor. Bizim bu rekabet yarışında hangi stratejileri ve politikaları benimseyerek öne çıkacağımız, önümüzdeki dönemin belirleyicisi olacak. Türkiye için açılan bu fırsat penceresini değerlendirebilmemiz için iyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var.”