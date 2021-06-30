Tütün ticaretinde yetki belgesi zorunluluğuna 6 aylık süre uzatımı geliyor

Canan SAKARYA

ANKARA - 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan tütün ticareti yapanlara Tarım ve Orman Bakanlığı’nda yetki belgesi alma veya bildirimde bulundurma zorunluluğunun 6 ay ertelenmesi bekleniyor. Süre uzatımının AK Parti tarafından hazırlanmakta olan torba yasa ile yapılması planlanıyor.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Kasım 2017’de yapılan düzenleme ile yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde düzenlemeye gidildi. Ancak kanunun uygulaması Haziran 2020’de çıkarılan kanun ile ikinci kez ertelenerek yürürlüğü Temmuz 2021 tarihine bırakıldı.

2017 yılında çıkarılan kanunun ardından Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Ynetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Aralık 2020 tarihinde yayımlandı. Yönetmeliğe göre tütün üreticilerinin tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği Bakanlıkça belirlenmiş üretim merkezlerinde en az 250 tütün üreticisi gerçek kişinin bir araya gelerek Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri kurması gerekiyor.

Ancak pandemi döneminde getirilen kısıtlamalar nedeniyle üreticinin üretim için gerekli altyapıyı kuramadığı ve kooperatifleşme sürecinde de yaşanan gecikmeler nedeniyle son kez 6 aylık bir süre uzatımına gidilmesi planlanıyor. AK Parti kaynakları, bu konuda bir çalışma yaptıklarını önümüzdeki günlerde Meclise sunulması beklenen torba teklifle bir düzenlemeye gitmeyi hedeflediklerini açıkladılar.