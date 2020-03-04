TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ kapatıldı TÜRASAŞ Kuruldu

04 Mart 2020

Mehmet KAYA

ANKARA - Yeni kuruluş “iktisadi devlet teşekkülü” niteliğinde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara merkezli yeni kuruluşun ilgili bakanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

İktisadi devlet teşekkülü olduğu için yeni kurulan kuruluşun ana statüsünde amacı, faaliyet alanı, görevleri ve sermayesinin belirleneceği bir ana statü belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanacak. Birleştirilen üç şirketin tüzel kişilikleri yeni şirketin ticaret siciline kaydı yapıldığı anda sona erecek. Şirketin tüm hak ve yükümlülükleri ile bazı personeli yeni şirkete geçmiş sayılacak. Kapatılan şirketlerin üst yönetimini oluşturan 37 kadro iptal edildi. Yeni şirkette 18 kadro açıldı.

İktisadi devlet teşekkülü

Yeni kurulan şirketin statüsü ilgili kararda “iktisadi devlet teşekkülü” olarak belirlendi. Bu statü şirkete aynı zamanda kamu kurum ve/veya kuruluşu statüsü de kazandırıyor. Örneğin TCDD iktisadi devlet teşekkülü statüsünde bulunuyor. TÜRASAŞ’ın sermayenin tamamı kamuya ait olacak. A.Ş. niteliğinde olması nedeniyle hisseleri bölünebilecek, paylara ayrılabilecek.

Yayımlanacak ana statü, şirketin hukuki statüsünü, faaliyet alanını ve görevlerini, organlarını ve teşkilat yapısını, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, tasfiye, denetim, mali ve personele ilişkin hükümler ile malvarlığı ve ilgili konuları düzenleyecek.

TCDD Bağlı Ortaklıklarından, Türkiye Vagon Sanayii (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii (TÜLOMSAŞ) Türkiye demiryolu Makinaları Sanayii (TÜDEMSAŞ) birleştirildi.

TÜVASAŞ, Sakarya’da elektrikli ve dizel tren setleri üretiyordu. Ayrıca yolcu ve yük vagonları üretimi yapıyor. TÜLOMSAŞ ise Eskişehir’de lokomotif ve lokomotif motorları üretimi yapıyor. TÜLOMSAŞ, Türkiye’nin milli hızlı treni üzerinde de çalışıyordu. TÜDEMSAŞ ise Sivas’taki tesislerinde özel yük vagonları ile çeşitli demiryolu taşıtlarının parça ve bojilerini üretiyordu.