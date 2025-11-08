TV dünyasında dev satış... Görüşmeler başladı

İngiltere’nin önde gelen televizyon ağı ITV, yayıncılık kolunu Sky’a satmak için ön görüşmelere başladı. Anlaşmanın değeri 1,6 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor. Sky, ITV’nin TV kanalları ve ITVX dijital platformunu devralmayı planlıyor.

ITV Studios satışa dahil değil

Satış, ITV’nin içerik üretiminden sorumlu ITV Studios birimini kapsamıyor. Bu bölüm, Coronation Street, Emmerdale ve Love Island gibi popüler dizilerin yanı sıra BBC ve Netflix için de içerik üretiyor. Ancak, anlaşmaya ITV Sport kanalı dahil olacak.

Sky, uzun süredir İngiltere merkezli bir dijital yayın devi kurarak Netflix, Amazon Prime Video ve Disney+ ile rekabet etmeyi hedefliyor. ITVX’in 40 milyon kayıtlı kullanıcısı, Sky’ın ilgisinin ana nedeni olarak öne çıkıyor.

Birleşme sonrası şirketin İngiltere TV reklam pazarının yüzde 70’ini kontrol etmesi bekleniyor.