TVF Genel Müdürü Sönmez: Türkiye Sigorta lider kuruluşlardan biri olacak

07 Eylül 2020

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, 3 kamu sigorta şirketini Türkiye Sigorta AŞ, 3 kamu hayat emeklilik şirketini de Türkiye Hayat Emeklilik AŞ çatısı altında birleştirdiklerini belirterek, "Bu platformu, ülkemizin gurur duyacağı şekilde elementer, hayat emeklilik ve İslami sigorta alanlarında bölgesel ve küresel sigorta lideri seviyesine ulaştıracağımıza inancımız tam." dedi.

Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında olduğu isimlerin katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sönmez, törende yaptığı konuşmada, son 2 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Büyük Türkiye" vizyonuyla stratejik gördükleri alanlarda yatırım yapmak üzere TVF'yi yeniden yapılandırdıklarını söyledi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Sönmez, "Sayın Bakanımızın liderliğinde Yeni Ekonomi Planı'nda da bahsedildiği üzere sigorta sektöründeki penetrasyonu artırmak, bankacılık dışı finansal sektörün payını önemli şekilde yükseltmek, Türkiye'nin tasarruf bazını artırmak ve önce bölgesel, sonra global sigorta lideri şirketi oluşturmak amaçlarıyla çıktığımız yolda bugün önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Ekonominin uzun vadeli, sürdürülebilir büyümeyi yakalaması adına en önemli yapısal reform alanlarından birinin "ülkenin toplam tasarrufu" olduğuna işaret eden Sönmez, tasarrufun artırılması için ise bankacılık dışı finans ve sigorta sektörlerinin hızlı şekilde genişlemesi gerektiğini bildirdi.

"Türkiye'de tasarrufun GSMH'ye oranı yüzde 25 civarında"

Sönmez, "Bugün Türkiye'de tasarrufun gayrisafi milli hasılaya (GSMH) oranı yüzde 25 civarındadır. Orta-üst gelir seviyeli ülkelerde bu oran yüzde 35'tir. Daha çarpıcı olması açısından Çin'de bu oran yüzde 50'nin üzerindedir." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin bugün itibarıyla finansal sektöründeki en büyük proje yönetimini 1 yıldan kısa vadede gerçekleştirdiğini ifade eden Sönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"3 kamu sigorta şirketimizi Türkiye Sigorta AŞ, 3 kamu hayat emeklilik şirketimizi de Türkiye Hayat Emeklilik AŞ çatısı altında birleştirdik. Gücü adında olan ve Türkiye ismini taşıyan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilikin parçası olarak üzerimizdeki sorumluluk bilincini ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarını kendimize kılavuz edindik. Bu yolda elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu platformu, ülkemizin gurur duyacağı şekilde elementer, hayat emeklilik ve İslami sigorta alanlarında bölgesel ve küresel sigorta lideri seviyesine ulaştıracağımıza inancımız tam. Vizyoner duruşlarıyla TVF'nin bu alanda öncülük etmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza tekrar şükranlarımı sunmak isterim."

Sönmez sözlerini, "Gücü adında olan Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik, lider Türkiye'nin lider kuruluşlarından biri olacaktır. Buradan bunun sözünü vererek ayrılıyorum." diyerek tamamladı.

"Türkiye Sigorta'nın, sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum"

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