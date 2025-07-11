TVF, GSR sıralamasında skorunu yüzde 80 yükseltti

Global SWF’nin tüm dünyadan varlık fonlarını ‘yönetişim, sürdürülebilirlik ve dayanıklılık’ kriterleri doğrultusunda değerlendirdiği GSR sıralamasında 2020 yılından bu yana yer alan TVF; 2025 yılı raporunda skorunu yüzde 80’e yükselterek, listedeki tüm fonlar arasında 20. sırayı almayı başardı. Diğer yandan; listeye ilk kez girdiği 2020 senesine göre puanını yüzde 64 oranında artıran TVF, bu anlamda en fazla artışı sağlayabilen 3. fon olarak öne çıktı.

Türkiye, ilk 20 ülke arasında 14. sırada

Global SWF’nin hazırladığı listeye 2020 yılında 84. sıradan giriş yapan Türkiye Varlık Fonu, 6 yıl içinde 64 basamak birden yükselirken; 2025 yılı raporundaki ülkeler sıralamasında Türkiye, ilk 20 ülke arasında 14. sırada yer aldı.

Global SWF söz konusu raporda; GSR skorunu istikrarlı şekilde yükselten TVF’nin Yönetişim, Sürdürülebilirlik ve Dayanıklılık başlıklarında en iyi uygulamaların peşinde ilerlediğinin altını çizdi.

Türkiye Varlık Fonu, portföyündeki şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını artırmayı hedefleyen çalışmalar yürütürken; bu yönde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri de ‘Entegre Faaliyet Raporu’ aracılığıyla her yıl paydaşlarının dikkatine sunuyor. Türkiye Varlık Fonu’nun yayınladığı Entegre Faaliyet Raporları; dünya çapında şirketlerin çevresel, yönetimsel ve sosyal performanslarını değerlendirmek ve raporlamak için kullandıkları uluslararası GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uyumlu olarak hazırlanıyor.

TVF, bir yandan Türkiye ekonomisine değer katan çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken; diğer yandan sürdürülebilirlik uygulamaları ve yönetişim performansını, ulusal ve uluslararası standartlara uyum çerçevesinde sürekli geliştirerek, dünyada önde gelen varlık fonları arasındaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor.