ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı

TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı

Türkiye Varlık Fonu Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı.

TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Yücel atandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde oluşturulan Maden Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğüne Hasan Yücel getirildi.

Yücel yeni görevine 2 Kasım'da başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yücel, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Divriği İşletmesinde meslek hayatına başladı.

2011'den bu yana TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'de genel müdür olarak çalışan Yücel, üç yıldır Altın Madencileri Derneği Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap