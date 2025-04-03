TVF, Türk Telekom borcunu erken kapattı! 150 milyon dolar tasarruz edildi

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 2022 yılında Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satın alımı için kullanılan krediyi erken kapatarak 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağladı. TVF'den yapılan açıklamaya göre, güçlü nakit akışı ve uygun maliyetli finansman imkanları sayesinde ilk kez bir kredi borcu planlanandan önce kapatıldı.

Borç 634 milyon dolar erken ödendi

Türk Telekom için 2022'de alınan kredinin refinansmanı tamamlanarak, toplam 634 milyon dolarlık borç erken ödendi. Geriye kalan bakiye ise 750 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli yeni bir krediyle refinanse edildi.

Bu yeni finansman modeliyle, önceki kredide bulunan vade sonu balon ödeme yapısı kaldırılarak taksitler vade geneline yayıldı. Böylece, TVF'nin nakit akışına daha uygun bir ödeme planı oluşturuldu. Aynı zamanda, Türk Telekom'dan elde edilen gelirler üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak, bu gelirlerin serbest kullanımı sağlandı.

TVF'nin Türk Telekom hisseleri değer kazandı

TVF, 1,65 milyar dolar karşılığında aldığı Türk Telekom hisselerinin borsa değerini 3 milyar dolara kadar yükseltmeyi başardı. Hisselerin mevcut piyasa değeri ise 2,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu süreç, fonun "bünyesindeki varlıklara değer katma" stratejisini somut bir örnekle hayata geçirdiğini gösterirken, Türkiye Sigorta, Turkcell ve kamu bankaları gibi birçok önemli yatırımda da benzer başarılar sağlandı.

TVF, 2025'te maden ve izmir limanı yatırımlarına odaklanacak

TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, gerçekleştirilen refinansman işleminin, fonun finansal disiplinini ve uzun vadeli stratejisini ortaya koyduğunu belirtti.

"Güçlü bilanço yapımız ve stratejik yaklaşımımızla Türkiye'nin geleceği için değer üretmeye devam edeceğiz. 2025 yılında maden ve İzmir Limanı'nda yeni yatırımlar gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanan Ermut, TVF'nin büyüme odaklı stratejisini sürdüreceğini vurguladı.