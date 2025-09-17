TVF, Vakıfbank'ta hisse satışını tamamladı! 4,1 milyar TL gelir...

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53'üne denk gelen toplam 152 milyon TL nominal değerli payı, Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sattı.

Fonun kasasına 4,1 milyar TL girdi

Satış işlemi hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilirken, hisse başına 27,07 TL fiyat belirlendi. Bu işlem sonucunda fonun kasasına toplam 4 milyar 114 milyon TL girdi.

Fon tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, söz konusu hisse devrinin takas sürecinin olağan prosedürler çerçevesinde 19 Eylül 2025'te borsa dışında tamamlanması bekleniyor. İşlemin kapanmasının ardından Türkiye Varlık Fonu'nun Vakıfbank'taki doğrudan pay oranı yüzde 73,26 olarak güncellenecek.

TVF'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

16 Eylül 2025 tarihli özel durum açıklamasını takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53'üne tekabül eden toplam 152.000.000 TL nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4.114.640.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.

Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tâbi olmak üzere 19 Eylül 2025 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlem'in kapanışını takiben, Türkiye Varlık Fonu'nun Vakıfank'taki doğrudan pay sahipliği yüzde 73,26 olacak, Türkiye Varlık Fonu, Vakıfank'ın ana pay sahibi olmaya devam edecektir.