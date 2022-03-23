TVF ve ADQ, 300 milyon dolarlık teknoloji fonu kuruyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Türkiye teknoloji ekosistemini geliştirmek amacıyla 300 milyon dolarlık teknoloji fonu kurulacağını duyurdu.

İşbirliğine ilişkin TVF Genel Müdürü Arda Ermut ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi arasında imzalanan anlaşma, TVF'nin 1 milyar dolarlık Türkiye Teknoloji Fonu'nu (TTF) kurma hedefinin ilk adımı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye Teknoloji Fonu, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde bu alana özel girişim sermayelerine erişimi kolaylaştırma, yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak TVF portföyündeki şirketlerin büyümesini hızlandırma ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sunan sektörlere stratejik ve teknolojik yatırımları artırma amacı taşıyor.

TVF ve ADQ ortaklığıyla hayata geçecek Türkiye Teknoloji Fonu-ADQ TWF, hem doğrudan yatırım ile girişim sermayesi rolünü üstlenecek hem de teknoloji alanında yatırım yapacak diğer fonların çekirdek sermaye sağlama ya da sermaye artırımı gibi aşamalarda faydalanacağı yeni bir fon olma özelliği taşıyacak. Fon ile Türkiye'deki teknoloji girişimleri desteklenirken, Türkiye'de son yıllarda gittikçe büyüyen girişimcilere ve girişim sermayesi ekosistemine de katkıda bulunulacak.

“Referans bir teknoloji fonu olmasını hedefledik”

Türkiye Teknoloji Fonu'nun Türkiye Varlık Fonu ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi ortaklığıyla Türkiye'de faaliyet göstereceğini söyleyen TVF Genel Müdürü Arda Ermut, “Türkiye'deki girişimlere, Türkiye'deki yetenekli genç nüfustan çıkacak parlak girişimlere, ülkemizin geleceğine yatırım yapacak ortak bir fon kuruyoruz. Hedefimiz, bu yatırımların Türkiye'de önünün açılması ve çarpan etkisinin oluşturulmasını sağlamak. İlk etapta bu fonun toplamda 300 milyon dolar büyüklüğe sahip olmasını kararlaştırdık. Fakat iki tarafın da yakın gelecekte bunun toplamda 1 milyar dolara ulaşması noktasında iradesi ve potansiyeline olan inancı var. Bu teknoloji yatırımlarının sistemde yaratacağı etkinin de çok daha hacimli olacağına inanıyoruz. Çünkü iki önemli devlet fonunun bölge ekonomisinde ciddi bir tecrübesi ve başarılı bir yatırım hikayesi var." şeklinde konuştu.

"Türkiye, önemli fırsatları barındırıyor"

ADQ Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi ise "Türkiye Teknoloji Fonu-ADQ TVF’nin kuruluşu, BAE ve Türkiye arasında ikili ticaret ve yatırımlar devam ederken, 2021'in sonunda verdiğimiz Türkiye'nin büyümesiyle ilgili geniş taahhüdümüzü temel alıyor. Türkiye, uzmanlık alanlarımızla uyumlu hayati sektörlere yatırım yapmak için önemli fırsatları barındıran bir ülke. Portföyümüzdeki ulusal ve bölgesel aktörlere erişim sağlayarak, bu şirketler ve yüksek büyüme potansiyeline sahip fonlar için daha da fazla değer elde edilmesine yardımcı olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da, “Berlin, Londra, BAE, Singapur gibi şehirlerden de Türkiye'deki yatırım fırsatları inceleniyor ve Türk start-uplarına yatırımlar yapılıyor. Son yıllarda birçok teknoloji odaklı yatırıma şahit olduk. Güçlü bir altyapı ve insan kaynağına sahibiz. İnanıyorum ki önümüzdeki 5 yılda Türkiye, dünya çapında önemli teknoloji yatırımlarının yapıldığı bir merkez olacak.” ifadelerini kullandı.