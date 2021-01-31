TVF Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Erişah Arıcan atandı

Türkiye Varlık Fonu(TVF) Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın ataması yapıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki başkan vekilliği görevinden istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını yaptığı fonun yönetim kurulunda Hüseyin Aydın, Burak Dağlıoğlu, Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Zafer Sönmez bulunuyor.



Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu'nun yerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı, Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dincer getirildi.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem de görevden alındı.