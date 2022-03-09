TVF'den kamu bankalarına 51.5 milyar TL destek

Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF) yapılan açıklamada, TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda bankaların sermaye rasyoları ve likidite yapıları güçlendirdiği belirtildi.

Küresel piyasalarda oluşan risk ve dalgalanmaların kamu ve katılım bankaları üzerindeki etkileri azalttığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’ye çekirdek sermaye desteği; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye ise sermaye benzeri kredi verilmesi süreci başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 51,5 milyar TL tutarındaki sermaye enjeksiyonu, Türkiye ekonomisine olan inancımızı gösterirken, kamu bankalarımızın yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağlamıştır."

TVF ve TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu (PDİF) tarafından kamu bankalarına sağlanan sermaye ile sermaye benzeri kredi tutarları şu şekilde: