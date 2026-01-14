TVF’den net mesaj: Çıkar çatışması söz konusu değil

Ermut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TVF Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, TVF Yönetimi Anonim Şirketi ile TVF'nin 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Alt fonlar ve şirketlerin denetim kapsamı içinde olduğunu belirten Ermut, portföy şirketlerinin yönetim kurullarının nasıl seçildiğine ilişkin bilgi verdi.

Ermut, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve TVF alt şirketlerinde yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmadığına işaret etti.

Ermut, TVF'nin kamu bankalarının kredi verme politikalarına müdahil olmadığını sözlerine ekledi.

TVF Yönetimi AŞ'nin Yönetim Kurulu'nun yılda en az 6 defa toplanması gerektiğini belirten Ermut, "Bugüne kadar gerçekleştirilen yıllık yönetim kurulu toplantı sayısı her seferinde 6'dan fazla olmuştur. Toplantılar gerekli görülen zamanlarda gerçekleştirilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu 2024'te 12 kez toplanmış ve tüm toplantılara Sayın Cumhurbaşkanı'mız Yönetim Kurulu Başkanı olarak başkanlık etmiştir. Yönetim Kuruluna bağlı komiteler de her yıl düzenli şekilde en az bir kere toplanmaktadır." bilgisini verdi.

"Duruşma takvimi belirlemesi beklenmektedir"

Ermut, Halkbank'ın ABD'de Banka aleyhine açılan ceza davasının güncel durumunun sorulması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu hususların bağımsız denetim raporunda gerekli detaylar yer almakla birlikte Halkbank tarafından ABD'de devam eden ceza davası ile ilgili olarak davanın esastan görüşülmeye başlanması için ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'nin duruşma takvimi belirlemesi beklenmektedir. Bununla birlikte ABD ve Türkiye arasındaki mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik girişimler ayrıca olumlu yönde devam etmektedir. İlave olarak banka aleyhine açılan tazminat talepli iki hukuk davasından Mart 2022 tarihinde açılan ilk dava Halkbank lehine sonuçlanarak Ocak 2024'te nihai olarak düşmüştür. Diğer dava Temmuz 2023'te açılmış olup ceza davasında nihai karar verilene kadar askıya alınmıştır. Hukuki süreç devam etmekte olup yakından takip edilmektedir."

TVF'nin, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin tüm iş süreçlerine tam entegrasyonunu sağlamak için gerekli adımları attığını ve kapsamlı uyum projesi yürüttüğünü vurgulayan Ermut, TVF'nin kamu yatırımcısı kimliğiyle şeffaflık ilkesine en üst düzeyde önem vererek faaliyet ve finansal raporlarını internet sitesinde sunduğunu söyledi.

"Fon yöneticilerinin geçmiş yatırım ve girişim sicilleri inceleniyor"

Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu bünyesindeki çalışmaların sürdüğünü, dünyada bu konuda fonların azaldığı dönemde Türkiye Teknoloji Fonu girişim ekosistemine 140 milyon dolar üzerinde yatırım taahhüdünde bulunduğunu belirterek, bu konuda Türkiye'nin genç nüfus olarak potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Türkiye Teknoloji Fonunun yatırım kriterleri hakkında da bilgi veren Ermut, şöyle devam etti:

"Türkiye Teknoloji Fonu doğrudan girişim şirketlerine değil, yatırım yapan girişim sermayesi fonlarına yatırım yapar, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelerinin yatırım yaptığı ya da desteklediği şirketlere yatırım yapılması söz konusu değildir. Fonlar seçilirken fon yöneticilerinin geçmiş yatırım ve girişim sicilleri de incelenmektedir. Geçmişte yönettikleri fonların başarılı olması önceliklendirilmektedir."

TVF'nin konsolide yükümlülükleri hakkında bilgi veren Ermut, "TVF'nin mali tabloları konsolide olarak hazırlandığından dolayı belirtilen tutarlar tek başına Türkiye Varlık Fonundan kaynaklanmamakta, 200'e yakın bağlı ortaklıkların toplam yükümlülüklerini temsil etmektedir." diye konuştu.

Görüşmelerden

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TVF'yi 360 milyar dolarlık aktif büyüklüğüyle "Türkiye'nin en büyük holdingi" olarak niteledi.

TVF bünyesine alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının performanslarının istenilen düzeyde olmadığını savunan Akay, bunların bir kısmının da görev zararlarından kaynaklanan sorunlar olduğunu öne sürdü.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, Türkiye'deki temel sorunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden kaynaklandığını iddia etti.

Tanhan, TVF'nin yönetim ve denetim yapısına ilişkin eleştirilerde bulundu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, TVF'nin Türk milletinin alın teriyle oluşturulmuş tüm varlıkların toplandığı büyük bir çatı olduğunu ifade etti.

TVF'nin hazinenin, devletin ve milletin ortak varlığı olduğunu dile getiren Türkeş, "Varlık Fonunun Türkiye'de kurulmaması gerektiğine ben de katılıyorum. Neden var olduğunu hala anlamış değiliz." dedi.

Bu kadar büyük bir fonun yönetimindeki aksaklıkların denetimine ilişkin "ciddi endişeleri" bulunduğunu aktaran Türkeş, "Biriktirdiğimiz bütün varlıkları bir şekilde bir şeylere kullanıyoruz ama hem neye kullandığımızı hem de kullanmamızın sonucunda ne elde ettiğimizi bilmiyoruz çünkü bunlar bize açıklanmıyor." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, şerhler için 30 Ocak Cuma saat 12.00'ye kadar süre verildiğini bildirdi.