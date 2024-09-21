Twitter hisse alımında usulsüzlük iddiaları: SEC’den Elon Musk’a yaptırım talebi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme tarafından zorunlu kılınan ifadeye katılmaması nedeniyle yaptırım talep etmeyi planlıyor.

Mahkeme emri ihlal edildi

Reuters'in haberine göre SEC, San Francisco federal mahkemesine başvurarak Musk'ın 10 Eylül'de yapılması gereken ifadeye katılmama kararını sadece üç saat öncesinden bildirdiğini ve bu davranışının mahkeme emirlerini ihlal ettiğini vurguladı. SEC, Musk'ın sivil itaatsizlik nedeniyle sorumlu tutulmasını talep etti.

Musk’ın savunması kabul edilmedi

Musk, o gün SpaceX'in Florida'daki Cape Canaveral üssünde Polaris Dawn göreviyle ilgili bir lansmana katıldığını öne sürse de SEC, Musk'ın bu lansmandan önceden haberdar olduğunu belirtti. SEC avukatı Robin Andrews, Musk'ın davranışını "geciktirme taktiği" olarak nitelendirdi ve mahkemeden bu tür taktiklere karşı sert bir duruş sergilemesini talep etti.

Musk’ın avukatından tepki

Musk’ın avukatı Alex Spiro, SEC’nin yaptırım talebini "ağır" ve gereksiz bulduğunu belirtti. Spiro, Musk’ın ifadesinin 3 Ekim'e ertelendiğini ve 10 Eylül'de SpaceX lansmanına katılmamasının astronotların güvenliğini tehlikeye atabileceğini savundu.

Twitter hisseleri soruşturma altında

SEC, Musk’ın Twitter hisselerini satın alırken menkul kıymet yasalarını ihlal edip etmediğini araştırıyor. Musk, Twitter hisselerini alırken %5 hisse sınırına ulaştığında bunu zamanında açıklamamakla suçlanmıştı.

SEC ile Musk arasındaki gerginlik devam ediyor

Bu, Musk’ın SEC ile ilk karşılaşması değil. 2018'de Tesla'yı borsadan çıkarma niyetiyle ilgili yaptığı Twitter paylaşımları nedeniyle SEC tarafından dava edilmişti. Bu davada Musk, 20 milyon dolar ceza ödemeyi ve bazı sosyal medya paylaşımlarını avukat gözetiminde yapmayı kabul etmişti.