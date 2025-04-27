TYKÇD Başkanı Karagöz'den çarpıcı açıklama: Dünyaya kaptan ihraç ediyoruz ama yüzme bilmiyoruz

Türkiye denizcilik sektörü, başkent Ankara'da Artı Boat Show’un ikinci edisyonu ile bir kez daha sektör profesyonelleri ve deniz tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor. 7-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Altınpark ANFA Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda, deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarları sergilenecek.

'İstanbul’un beşte biri Boğaz’ı görmemiş'

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği (TYKÇD) Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, fuar öncesinde yaptığı açıklamada, denizcilik sektöründeki ilerlemelere rağmen önemli bir soruna dikkat çekti:

“Dünyaya kaptan ve hostes ihraç eder duruma gelmemize rağmen tahminlerimize göre nüfusun yarısına yakını yüzme bilmiyor. İstanbul’da nüfusun yaklaşık beşte biri ise henüz Boğaz’ı görmemiş. Hedefimiz çocuklara deniz sevgisini aşılamak.”

Teknelerin yüzde 30’u denizi olmayan Ankara'dan

Ankara’da tekne fuarı yapmanın İstanbul’da yapmaktan 10 kat daha değerli olduğunu söyleyen Karagöz, şu ifadeleri kullandı:

“Fuarlar sektörümüzün gelişmesi için çok önemli. Bana göre Niçin Ankara’daki ve Anadolu’daki çocuklarımız kaptan olmasın? Deniz kıyısında mı olmamız gerekiyor? Anadolu’da yaşayan çocuklarımızın da denizi sevmeye ve denizci olmaya hakkı var. Başkentimizde deniz yok ancak Türkiye’deki toplam tekne sayısının yüzde 30’unun Ankaralı olduğunu düşünüyoruz.”

'Deniz ülkesiyiz denizci değiliz'

Türkiye’nin yat üretimi ve ihracatında dünyada söz sahibi ülke konumuna geldiğini söyleyen Karagöz, “Tekne ve yat ihracatının yanında dünyaya kaptan ve hostes ihraç ediyoruz ancak buna karşın Türkiye’deki bağlama kapasitesi an itibarıyla 25 bin. Avrupa’da bu rakam yüzbinler seviyesinde. Her şey farkındalık ile başlıyor. Fuarlar burada kritik öneme sahip. Ankara’nın doğru bir yer olduğunu düşünüyoruz. Asıl amaç tekne alıp satmak değil. Asıl mesele insanlara deniz sevgisini aşılamak. Ülkemizin denizci bir geleceğe sahip olduğunu genç nesillere aktarmamız gerekiyor. Bakanlığımız da denizciliğin gelişmesi için ciddi çalışmalar yapıyor” ifadelerini kullandı.

Artı Boat Show Ankara CEO’su Murat Arslan ise, beş gün sürecek fuarda toplamda 15 bin ziyaretçi hedeflerinin olduğunu söyledi. Basınn bülteninde yer alan bilgilere göre, Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği’nin (TYKÇD) ve Ankara Yelken Kulübü’nün desteklediği ve Artı Fuarcılık’ın organize ettiği fuarda 60 katılımcı firma 250’ye yakın modelini deniz severlerle buluşturacak.