TZOB Başkanı Bayraktar açıkladı: Eylül ayının zam ve indirim şampiyonu belli oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eylül ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını değerlendirdi. Yapılan açıklamada hem girdi maliyetlerindeki artışlar hem de üretici–market fiyat farkları dikkat çekti.

Girdi maliyetlerinde durum

Bayraktar, Ağustos’a göre 20.20 kompoze gübresinin yüzde 2,1, DAP ve amonyum nitrat gübresinin yüzde 1,3, amonyum sülfat gübresinin ise yüzde 1,2 arttığını belirtti. ÜRE gübresi ise yüzde 2,9 oranında geriledi.

Mazot fiyatı aylık bazda yüzde 4,4, yıllık bazda yüzde 31,3 yükseldi. Besi yemi yüzde 4,1, süt yemi yüzde 3,1 arttı. Elektrik fiyatları yıllık yüzde 12,8, tarım ilacı fiyatları yüzde 14,9 zamlandı.

Market–üretici farkında rekor: Patates

Eylül ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla patateste yaşandığını açıklayan Bayraktar, “Patatesteki fiyat farkı yüzde 335,5 oldu” dedi. Patatesi yüzde 308,7 ile kabak, yüzde 250,4 ile marul, yüzde 227,9 ile patlıcan ve yüzde 218,3 ile havuç izledi.

* Üreticide 4,38 TL olan patates markette 19,08 TL’ye,

* 11,38 TL olan kabak 46,49 TL’ye,

* 18,14 TL olan marul 63,58 TL’ye,

* 13,38 TL olan patlıcan 43,85 TL’ye,

* 13,50 TL olan havuç ise 42,96 TL’ye satıldı.

Market fiyatlarında marul zirvede

Market tarafında Eylül ayında 36 ürünün 29’unda fiyat artışı görüldü.

En yüksek artış yüzde 65,1 ile marulda yaşandı. Marulu yüzde 54 ile sivri biber, yüzde 38,8 ile kabak, yüzde 37,7 ile patates ve yüzde 20,1 ile yeşil soğan izledi.

Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 42,7 ile limon oldu. Limonu havuç, yeşil fasulye, tavuk eti ve toz şeker takip etti.

Üretici fiyatlarında fındık başı çekti

Üreticide en yüksek fiyat artışı yüzde 73,7 ile fındıkta görüldü. Sivri biber yüzde 70,1, kabak yüzde 35,8, marul yüzde 33, kuru incir yüzde 29,4 oranında arttı.

En fazla düşüş ise yüzde 26,9 ile limonda yaşandı. Yeşil fasulye, kuru fasulye, maydanoz, patates ve nohut da düşen ürünler arasında yer aldı.