TZOB Başkanı Bayraktar: Canlı kilo 300 TL’yi geçti, hisse bedeli 45 bin TL’ye dayandı

TZOB Başkanı Bayraktar, 2025 Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlık hayvanlara 147 milyar liradan fazla harcama yapmasının beklendiğini açıkladı. Büyükbaşta canlı kilo fiyatı 300 lirayı, hisse bedeli ise 45 bin lirayı buldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığı açıklamada, kurbanlık hayvan satışlarının ülke ekonomisine ve üreticilere önemli katkı sağladığını belirterek, “Bayram döneminde milyonlarca hayvan kısa sürede kesiliyor. Bu dönemde yemden nakliyeye, kesim ücretinden deri satışına kadar birçok ekonomik faaliyette büyük bir hareketlilik yaşanıyor” dedi.

2025’te 3,35 milyon kurbanlık kesilecek

Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre bu yıl yaklaşık 750 bin büyükbaş ve 2 milyon 600 bin küçükbaş hayvanın kurban edilmesi bekleniyor. Ancak üreticilerin aktardığına göre satışlar geçmiş yıllara kıyasla daha yavaş ilerliyor.

Fiyatlar il ve satış yöntemine göre değişiyor

Bayraktar, kurbanlıkların canlı ağırlık ya da kabala yöntemleriyle satıldığını belirtti.

* Büyükbaş hayvan fiyatı: 80 bin – 350 bin TL

* Küçükbaş hayvan fiyatı: 13 bin – 40 bin TL

* Canlı kilo fiyatı ortalaması:

* Büyükbaş: 300,38 TL

*Küçükbaş: 307,52 TL

Fiyatlar, geçen yıla kıyasla büyükbaşta yüzde 21, küçükbaşta ise yüzde 25,9 oranında arttı.

İstanbul’da hisse bedelleri 45 bin tl’yi buluyor

Hisseli satışların arttığını kaydeden Bayraktar, bir hisse fiyatının İstanbul’da 30-45 bin TL, Ankara’da ise 25-40 bin TL arasında değiştiğini belirtti. Bu rakamlar illere göre farklılık gösteriyor ve talebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Maliyet artışı kurbanlık fiyatlarını yükseltti

Yem, işçilik, nakliye ve elektrik gibi temel girdilerdeki artışların kurbanlık fiyatlarını yukarı çektiğini söyleyen Bayraktar, örneğin besi yeminin ton fiyatının bir yılda yüzde 25,5 artarak 12 bin 835 TL’ye, nakliye bedelinin ise 47 bin TL’den 70 bin TL’ye çıktığını vurguladı.

Vekâletle kurban kesimine eleştiri: Üretici zarar görüyor

Bayraktar, dernek ve vakıfların yurt dışı vekâlet fiyatlarını düşük tutmasının, iç pazardaki üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, kurban kesimlerinin yurt içinde yapılıp etlerin yurt dışına gönderilmesini önerdi. Ayrıca bu kuruluşların üretici dostu fiyat politikası uygulaması gerektiğini söyledi.

Çadır kiraları 200 bin tl’yi aşıyor

Büyükşehirlerde üreticilerin kurban satış alanları için 100 bin ila 200 bin TL arasında çadır kirası ödediğini belirten Bayraktar, bu ücretlerin yüksekliği nedeniyle üreticilerin mağdur olduğunu, belediyelerin bu alanları hizmet amaçlı görmesi gerektiğini vurguladı.

Kasaplara 4,4 milyar lira ödenecek

Kurban kesim hizmetlerinin de önemli bir ekonomik alan oluşturduğunu söyleyen Bayraktar, kasaplara büyükbaş kesimi için 5-15 bin TL, küçükbaş için ise 1.000-1.500 TL arasında ücret ödendiğini aktardı. Bu alandaki toplam harcamanın 4,4 milyar lirayı aşacağı öngörülüyor.

Deri ekonomisi: 753 milyon liralık değer, 150 milyonluk kayıp

Bayraktar, kesilen kurbanlıklardan elde edilecek ekonomik deri değerinin 753 milyon lira, kesim hataları nedeniyle yaşanan kayıp değerinin ise 150 milyon lira olduğunu ifade etti. Küçükbaş derilerinin çoğu yerde çöpe atıldığını da ekledi.

Et ve Süt Kurumu devreye girmeli

Bayram sonunda elde kalan hayvanlar için Et ve Süt Kurumu’nun devreye girerek üreticiyi mağdur etmeyecek bir fiyatla hayvan alımı yapması gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Bu, hayvancılıkta sürdürülebilirlik için kritik bir adımdır” dedi.