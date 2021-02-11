TZOB Başkanı Bayraktar: Erken Uyarı Sistemi'ne katkı vermeye hazırız

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından her ay düzenli belirlenen üretici ve market fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının salatalıkta görüldüğünü ve bu ürünü kabak, sivri biber, patlıcan ve süt gibi ürünlerin izlediğini söyledi.

En fazla fiyat düşüşünün ise lahanada olduğunu, bu ürünü maydanoz, yeşil soğan gibi ürünlerin izlediğini kaydeden Bayraktar, bu ürünlerde hasat dönemine bağlı olarak arzda yaşanan artışın fiyata yansıdığına işaret ederek, "Kuru soğan, patates ve limonda talepte yaşanan daralmanın pazarlama sorunlarına yol açması fiyatlarda düşüşe yol açmıştır. Domateste de Rusya'nın uygulamış olduğu kota nedeniyle ihracatta yaşanan sıkıntı fiyatlarda düşüşü beraberinde getirmiştir." diye konuştu.

Üretici fiyatlarında en fazla fiyat artışının görüldüğü salatalık, kabak, sivri biber ve patlıcanda arzın örtü altından sağlandığını ve düşük hava sıcaklıklarına bağlı olarak hasat edilen ürün miktarındaki azalmanın da fiyata yansıdığını ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu: "Bu ürünlerde üretim açığı gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece mevsim koşulları itibarıyla ocak-şubat aylarında hava sıcaklıklarının düşük seyrettiği dönemlerde bitkilerin gelişim hızı yavaşlamakta, büyüme yavaş olduğu için olgunlaşma da yavaş olmaktadır. Mevsimsel olarak bu dönemde arzın yavaşlamasına bağlı olarak geçici fiyat artışları yaşanabilmektedir."

"Portakal ve zeytinyağı fiyatlarında rekolte düşüşü etkili oldu"

Portakal ve zeytinyağındaki fiyat artışında rekoltedeki düşüşün etkili olduğunu vurgulayan Bayraktar, marulda düşük hava sıcaklıkları ile hasat edilen ürün miktarındaki azalmanın, mandalinada hasat yoğunluğunun azalmasının fiyata yansıdığını dile getirdi. Bayraktar, fiyatın en çok arttığı ürünler arasında yer alan süt ve süt ürünlerindeki duruma ilişkin de bilgi verdi.

Süt fiyatındaki artışın Ulusal Süt Konseyi tarafından 2 lira 80 kuruş olarak açıklanan 4 aylık tavsiye fiyatından kaynaklandığını belirten Bayraktar, süt üretimindeki en önemli girdi olan yem fiyatlarındaki yüzde 50'lere yaklaşan yüksek artışlara dikkati çekti. Bayraktar, "Çiftçilerin bunun dışında, gübre, mazot, tohum, elektrik gibi diğer girdilerinde de artışlar oldu." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalar hızla yürütülmeli"

Gıda Komitesi çalışmaları kapsamında tüm gıda ve tarım ürünlerinin fiyatlarının izleneceği Erken Uyarı Sistemi'nin kurulacak olmasının önemini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Gıda Komitesi, son toplantısında, önceki yıllarda da gündeme gelen Erken Uyarı Sistemi kurulması yönünde çalışma yapılacağını açıkladı. Sistemin nasıl çalışacağı ayrıntılı olarak bilinmemekle birlikte 3 aşamalı olacağı basına yansıdı. Sistemin ilk aşamasında tarımsal ürünlere ilişkin arz takibi, ikinci aşamada fiyat izleme, son aşamada da arz zincirinin yani tarladan markete takibin yapılacağı görülüyor. Gıda Komitesinin sekretaryasını yürüten Merkez Bankası bu çalışmalar kapsamında Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü bünyesinde Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları Analiz Müdürlüğü kurulacağını bildirdi. Tarladan sofraya fiyatların takip edilmesi için yapılan çalışmalarla üreticilerin yeterli gelir elde etmesi, tüketicilerin makul fiyatlarda gıdaya ulaşmasını sağlamak gerekiyor. Bu yönde yapılacak her çalışma önemli. Bu çalışmaların hızla yürütülmesi önemli. TZOB her ay yaptığı üretici market bülteni veri setini katkı için ilgililere sunmaya hazır."