TZOB Başkanı Bayraktar: Kuraklıktan zarar gören çiftçilerin borçları faizsiz 1 yıl ertelensin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kuraklığın ülke genelinde tarımsal üretime büyük darbe vurduğunu belirterek, mağdur olan çiftçilerin acilen yardım kapsamına alınması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, 2025 yılının ilk yarısında yaşanan don, dolu, sel ve kuraklık afetlerinin tarımı felç ettiğini ifade etti.

Bayraktar, kuraklık nedeniyle Özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgesi’ndeki illerde ciddi verim kayıpları görürüldüğünü belirtti.

Başkan Bayraktar, kuraklıktan zarar gören ve geliri düşen çiftçilerin de yardım kapsamına alınmasını, Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmesini talep etti.

İl il verim kaybını açıkladı

Bayraktar kuraklığın Türkiye’nin dört bir yanında kuraklık sebebiyle ürünlerde verim düşüklüğü görüldüğünü belirtirken Ziraat Odalarından alınan bilgilerle il il verim kayıplarını açıkladı.

TZOB Başkanı verim kayıplarına ilişkin şunları söyledi:

"Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde buğday, arpa ve mercimekte yaklaşık yüzde 80 oranında verim kayıpları görülmektedir.

Diyarbakır’da kuruda buğday verimi yüzde 48, suluda yüzde 10,8 oranında düşmüştür. Ayrıca kuruda üretilen arpada verim yüzde 63 oranında düşmüştür.

Mardin’de hububat hasadı bitmek üzeredir. Buğdayda yüzde 20, arpada yüzde 50 ve mercimekte yüzde 55 oranında kuraklık zararı görülmüştür.

Konya’da arpa hasadı başlamış ve normalde dekara en az 250-300 kg olması gereken verimin dekara 50 ila 150 kg arasında değiştiği görülmüştür.

Çankırı’da normalde dekara 300-350 kg olan arpa verimi 50-60 kg’a düşmüştür. Normalde 350-400 kg olan buğday verimi 200-250 kg’a düşmüştür.

Aksaray’da arpa hasadı başlamıştır. İlde yağışlar kurtarır seviyede olsa da nisan ayındaki zirai don kaynaklı buğday ve arpada yüzde 20 civarında verim kaybı beklenmektedir.

Karaman’da 670 bin dekarlık arpa üretim alanının 400 bin dekarı kuraklık ve zirai don sebebiyle biçerdöver girmeyecek durumdadır. Kayseri’de hasat henüz başlamasa da Kocasinan, İncesu ve Yeşilhisar ilçelerinde kuraklık sebebiyle buğday ve arpa verimlerinin yüzde 50 oranında düşmesi beklenmektedir.

Kırıkkale’de buğday ve arpa hasadı yeni başlamış, rakımı yüksek ve yağış alan bölgelerin haricinde kuraklık nedeniyle önemli verim kayıpları meydana geldiği görülmüştür. Normalde 300 kg olan buğday verimi 100 kg’a, arpa verimi ise 300 kg’dan 70-80 kilogramlara düşmüştür.

Kırşehir’de buğday ve arpa hasadı yeni başlamış ve yağış alan sınırlı bölgeler haricinde kuraklık ve don sebebiyle yüzde 90’a varan verim kayıpları meydana gelmiştir.

Kuraklık Hatay ilini de etkilemiştir. Buğdayda kayıp oranı Belen ve İskenderun ilçelerinde yüzde 100, Altınözü ilçesinde yüzde 60, Kumlu ilçesinde yüzde 50, Erzin ilçesinde yüzde 42, Kırıkhan, Payas, Defne ve Reyhanlı ilçelerinde yüzde 40, Antakya ilçesinde yüzde 35, Samandağı, Arsuz ve Hassa ilçelerinde yüzde 30 oranında olmuştur.

Kilis ilinde 2025 sezonunda Merkez, Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde kuraklık yaşanmıştır. Kuraklık sebebiyle arpa rekoltesinde ortalama yüzde 84 oranında, nohut rekoltesinde yüzde 80 oranında, buğday rekoltesinde ortalama yüzde 65 oranında ve kırmızı mercimek rekoltesinde ortalama yüzde 77 oranında kayıp beklenmektedir. Ayrıca yağış azalması sonucu yeraltı sularının çekilmesiyle mısır ürününde de üretim kaybı yaşanacağı öngörülmektedir."