TZOB Başkanı Bayraktar: Şap hastalığı bu yıl daha ölümcül!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelinde etkili olan şap hastalığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, bu yıl görülen şap virüsünün daha ölümcül ve tehlikeli boyutta seyrettiğine dikkat çekti.

2025 yılının henüz ilk yarısında tarım sektörü açısından adeta bir afet yılına dönüştüğünü belirten Bayraktar, “Bu yıl yaşanan don, dolu, kuraklık gibi doğal afetlerin yanı sıra son dönemde hızla yayılan şap hastalığı nedeniyle 81 ilde hayvan pazarları kapatıldı ve hastalık olan bölgelerde hayvan hareketleri durduruldu. Kurban Bayramı sürecinde artan hayvan hareketleri de hastalık mihraklarında artışa neden oldu” dedi.

'Bazı bölgelerde hayvan kayıpları yaşanıyor'

Şap hastalığının sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve verim kaybı gibi belirtilerle ortaya çıktığını, koyun ve keçilerde ise daha hafif seyrettiğini belirten Bayraktar şunları kaydetti:

"Genellikle hastalığın ölüm oranı düşük olmakla birlikte bulaşma oranı yüksektir. Ancak Ziraat Odalarımızdan aldığımız bilgilere göre bu yıl görülen şap virüsü daha ölümcül ve tehlikeli boyutta seyrediyor. Hastalık sonucunda bazı bölgelerde üreticilerimiz hayvan kayıpları yaşıyor. Bunun yanında et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı üreticilerimiz ekonomik kayıplarla karşı karşıyadır."

'En önemli etken kaçak girişler'

Bayraktar, şap hastalığının yayılmasında en önemli etkenin kaçak hayvan ve et girişi olduğunu vurgulayarak, şu uyarılarda bulundu:

“Canlı hayvan ve etin kaçak yollarla ülkemize girmesi hem insan hem de hayvan sağlığı için son derece tehlikelidir. Kaçakçılıkla topyekün mücadele edilmesi konusunda taviz verilmemelidir. Aksi halde bu risk ortadan kaldırılamaz ve ekonomik kayıpların önüne geçilemez.”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni virüs tipine karşı gerekli tedbirleri hızlıca aldığına dikkat çeken Bayraktar, hastalık çıkan bölgelerde yeterli aşı stoğunun bulunduğunu ve sevkiyatın planlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

Üreticilere uyarılar ve öneriler sıraladı

Bayraktar, hastalıkla mücadelede üreticilere de büyük görev düştüğünü vurgulayarak, hastalık çıkmadan alması gereken önleyici tedbirleri şöyle sıraladı:

* Ahırlarda şap hastalığına karşı etkili dezenfektanlar bulundurulmalı,

* Ahırlara hayvan bakıcılarından başka kimse sokulmamalı, bakıcılar da günlük kıyafetlerinin dışında farklı kıyafet ve ayakkabı ile ahıra girmeli,

* Damızlık hayvanlarda sağım öncesinde ellerin ve otomatik sağım makinelerinin temizliğine özen gösterilmeli,

* Yeni satın alınan hayvanlar 21 gün süre ile karantinaya alınmalı ve süre sonunda hastalık yok ise diğer hayvanların yanına alınmalı.

* Enfekte bölgelerden ot, saman vb. alınmamalıdır.

Bayraktar hastalık çıktıktan sonra üreticilerin alması gereken önlemlerin ise şunlar olduğunu söyledi:

* Hasta hayvanlar ile sağlıklı hayvanlar hemen birbirinden ayrılmalı,

* Hasta hayvanların bulunduğu yerin dezenfeksiyonu sağlanmalı,

* Hasta hayvanların altlıkları yakılmalı,

* En hızlı şekilde veteriner hekimin haberdar edilmesi gerekmektedir.

1 yıl faizsiz borç erteleme talebi

Hayvan pazarlarının kapalı olması nedeniyle üreticilerin satış yapamadığını belirten Bayraktar, bu durumun çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçlarını ödemekte zorlanmalarına neden olduğunu söyledi.

Bayraktar, “Üreticilerimizin bu borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmelidir” çağrısında bulundu.