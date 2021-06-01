TZOB Başkanı Bayraktar: Süt yem paritesi 1,5 seviyesine getirilmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, üreticiye sürdürülebilir gelir sağlanması amacıyla gerekli adımların atılması gerektiğine dikkat çekti.

İnsan sağlığı için önemli olan sütün, hayvancılık sektörünün de önemli lokomotif ürünlerinden olduğunu belirten Bayraktar, Türkiye'de içme sütü tüketiminin dünya geneline göre düşük kaldığını, ülkede yıllık kişi başı içme sütü tüketiminin Ulusal Süt Konseyi tahminlerine göre yaklaşık 41,5 litre olarak belirlendiğini aktardı.

Süt sektörünün en önemli ayağının üretici olduğunu ve üretici refahının da sürdürülebilir seviyelerde tutulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Büyük çoğunluğu 1 ile 9 baş denilen küçük ölçekli işletmelerde üretim yapan üreticilerimizin 2020'de 55 milyar liranın üzerinde bir süt üretimi gerçekleştirdiği görülmektedir. Bilimsel olarak üretici 1 litre çiğ süt sattığında 1,5 kilo yem alabilirse üretime devam edebilir. Oysa Mayıs 2021 değerlerine baktığımızda paritenin 0,99 olduğu, bunun da yeterli olmadığı görülmektedir. Bu konuda gerekli adımlar atılmalı, üreticiye sürdürülebilir gelir sağlanmalı, Okul Sütü Programı yeniden başlatılarak süt ve süt ürünleriyle çeşitlendirilmeli, süt yem paritesi 1,5 seviyesine getirilmeli, hayvancılık destekleri artarak devam etmeli, sürekli artan yem fiyatlarına radikal tedbirler alınmalı, yem piyasasına müdahale edilmelidir. Bu kapsamda yemde 'tavan fiyat' uygulanmalı, piyasada yem fiyatları bu seviyenin üstüne çıktığında fiyat farkı üreticiye destek olarak ödenmelidir."