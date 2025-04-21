TZOB Başkanı Bayraktar'dan endişelendiren açıklama: Seneye de meyve yok

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçiler ile bir araya gelen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, meyve ağaçlarının olduğu alanlarda inceleme yaptı.

"Tarihin en büyük afetini yaşıyoruz"

Bayraktar, son haftalarda yaşanan zirai dona dikkati çekerek, "Tarihin en büyük afetini yaşıyoruz. Son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerini gördük. Türkiye'nin tüm vilayetlerinde çok değişik ürünlerinde bu afetleri yaşıyoruz" dedi.

"Önümüzdeki yıl da bu ağaçlar meyve tutmayacak"

Meyve ağaçlarında yüzde 80'e kadar don olayı görüldüğünü belirten Bayraktar, "Meyve ağaçlarının gövdeleri dahi yanmış. Bu önümüzdeki yıl bu ağaçların meyve tutmayacağını gösteriyor. Hem bu yıl hem de önümüzdeki sene çiftçi para kazanamazsa çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilir" diye konuştu.

"TARSİM'in hakkaniyetli hareket etmesini istiyoruz"

Çiftçinin destekler ile ayağa kaldırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"TARSİM'in hakkaniyetli hareket etmesini istiyoruz. Üreticiyi koruyan bir anlayışla adil bir şekilde davranmasını bekliyoruz. Devletimiz böyle bir zamanda çiftçimize yardımcı olmalı, arkasında durmalı. Çiftçinin ayakta kalmasını, tarlada üretmesini sağlamalı."

"Sosyal güvenlik kapsamındaki çiftçi sayısı 500 binin altında"

Çiftçilerin sosyal güvenlik primlerinin yüksekliğinden yakındığını dile getiren Bayraktar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Pirimler yüksek olduğu için çiftçimiz sosyal güvenlik kapsamından çıkıyor. Sosyal güvenlik kapsamındaki çiftçimizin sayısı 500 binin altına düştü. Daha da düşecek. Asgari ücret arttıkça sosyal güvenlik primleri de artıyor. Çiftçinin ödeme kabiliyetini kaybettiğini görüyoruz. Pirim desteği bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşeceğiz. Sosyal ve Güvenlik Bakanımız ile görüştük. O olumlu bakıyor. Hazine desteği olduğu için Hazine ve Maliye Bakanımızın ikna edilmesi gerekiyor."



