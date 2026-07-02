TZOB haziran verilerini açıkladı: Haziranda markette 21 ürün zamlandı, elmada makas yüzde 379'a çıktı

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), haziran ayına ilişkin üretici-market fiyat farkları ile tarımsal girdi maliyetlerine yönelik değerlendirmesini yayımladı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 379,3 ile elmada görüldüğünü belirtti. Elmayı yüzde 284,2 ile havuç, yüzde 283,5 ile çilek, yüzde 251,3 ile yeşil fasulye ve yüzde 246,9 ile kiraz izledi.

Bayraktar, üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın markette 89 lira 87 kuruşa satıldığını belirterek, elmanın tüketiciye yaklaşık 4,8 kat daha yüksek fiyata ulaştığını ifade etti.

Markette çilek, üreticide kabak zam şampiyonu

Haziran ayında markette takip edilen 38 ürünün 21'inde fiyat artışı, 17'sinde ise düşüş yaşandı. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 81 ile çilek olurken, havuç, kabak, kuru soğan ve patates de en fazla zamlanan ürünler arasında yer aldı.

Aynı dönemde markette en yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 37,8 ile domateste gerçekleşti. Domatesi karpuz, nohut, kuru üzüm ve yumurta izledi.

Üretici cephesinde ise 30 ürünün 12'sinde fiyat artışı, 9'unda düşüş görülürken 9 üründe fiyat değişmedi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 112,5 ile kabakta yaşanırken, en yüksek düşüş yüzde 54,8 ile karpuzda kaydedildi.

Girdi maliyetleri yüksek seyrini koruyor

Bayraktar, gübre, yem, elektrik ve tarım ilacı fiyatlarında yıllık bazda artışların sürdüğünü belirtti. Son bir yılda amonyum sülfat gübresi yüzde 77,9, amonyum nitrat gübresi yüzde 72,4, besi yemi yüzde 30,9, süt yemi yüzde 29,2, elektrik fiyatları yüzde 25,1 ve tarım ilacı fiyatları yüzde 27,8 arttı.

Mazot fiyatı haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,7 gerilerken, yıllık bazda yüzde 31,5 artış gösterdi.