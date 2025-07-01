TZOB: Karpuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkı yüzde 600

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar haziran ayına ilişkin üretici ve market fiyatları arasındaki farkları açıkladı.

Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada haziran ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 600 ile karpuzda görüldüğünü kaydetti.

Karpuzdaki fiyat farkını yüzde 284 ile kuru soğan, yüzde 261,6 ile kabak, yüzde 225,5 ile nohut, yüzde 220,8 ile kuru fasulye takip etti.

Bayraktar'ın aktardığına göre, üreticide 2 lira olan karpuz markette 14 liraya,4 lira 63 kuruş olan kuru soğan 17 lira 78 kuruşa, 10 lira 38 kuruş olan kabak 37 lira 52 kuruşa, 31 lira 56 kuruş olan nohut 102 lira 73 kuruşa, 33 lira 29 kuruş olan kuru fasulye 106 lira 80 kuruşa satıldı.

Markette fiyatı en fazla artan ürün limon oldu

Bayraktar açıklamasında haziran ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide ise kırmızı mercimek olduğunu, fiyatı en fazla düşen ürün ise hem markette hem üreticide karpuz olduğunu kaydetti.

TZOB Başkanı'nın aktardığına göre, haziran ayında markette 38 ürünün 26’sında fiyat artışı, 12’sinde ise fiyat azalışı görüldü.

Haziran ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 8,7 ile fındık(iç), yüzde 8,3 ile yeşil soğan, yüzde 7,2 ile antepfıstığı ve yüzde 7 ile pirinç takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 67,5 ile karpuz oldu. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 18 ile patates, yüzde 17,5 ile yumurta, yüzde 10,1 ile patlıcan ve yüzde 8 ile çilek izledi.

Üreticide en fazla kırmızı mercimeğin fiyatı arttı

Üretici fiyatlarına bakıldığında ise haziran 30 ürünün 9’unda fiyat artışı olurken 14’ünde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Üreticide fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43,1 ile kırmızı mercimek oldu. Kırmızı mercimek fiyatı yeni sezon ürünü olmasından dolayı yükseldi.

Kırmızı mercimekteki fiyat artışını yüzde 20 ile maydanoz, yüzde 18,6 ile sivri biber, yüzde 5,9 ile limon izledi.

Maydanozda ürün arzındaki azalma fiyatları yükseltirken, sivri bibere olan talebin artması fiyatların yükselmesine sebep oldu. Zirai dondan etkilenen limonda, rekoltede beklenen düşüş fiyatları yükseltti.

Üreticide en fazla karpuzun fiyatı düştü

Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 89,5 ile karpuzda görüldü. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 30,8 ile patates, yüzde 22,2 ile salatalık, yüzde 16,4 ile patlıcan, yüzde 15,3 ile domates izledi.

Bayraktar, salatalık, patlıcan, domates ve kabakta arzın artmasının fiyatları düşürdüğünü söylerken "Kuru soğan ve patates fiyatlarındaki düşüş; üretimdeki artışla birlikte yoğun bir talep olmamasından kaynaklandı” dedi.