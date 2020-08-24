ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
30 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Ekonomi
  • TZOB: Sütte en düşük üretici fiyatı fiyatı 2.8 lira olmalı

TZOB: Sütte en düşük üretici fiyatı fiyatı 2.8 lira olmalı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yem fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışların süt üreticisini zora soktuğunu belirterek, "Süt fiyatları acilen artırılmalı, üreticide en düşük fiyat 2 lira 80 kuruş olmalıdır" dedi.

TZOB: Sütte en düşük üretici fiyatı fiyatı 2.8 lira olmalı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından  belirlendiğine işaret etti. Çiğ süt fiyatlarının 15 Kasım 2019  tarihinden itibaren brüt 2 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini, daha  sonra yapılan toplantıda da bu fiyatın 2020 Aralık ayına kadar  sabitlendiğini anımsatan Bayraktar, bugün itibariyle üreticinin eline 2 lira 13 kuruş geçtiğini belirtti.

Dövize bağlı girdi maliyetlerindeki artışlarının kontrol  edilemediği bir ortamda, üretici fiyatlarının sabit kalmasının kabul  edilemez olduğunu belirten Bayraktar, "Ulusal Süt Konseyi en kısa  zamanda yeni fiyat belirlemek için bir araya gelmelidir." dedi.

Süt fiyatı sabit olmasına rağmen, yem fiyatlarının sürekli artış  gösterdiğinin altını çizen Bayraktar şunları söyledi:

"Çiğ süt fiyatları 14 aylık süre için brüt 2 lira 30 kuruşta  sabitlenirken, bu tarihler arasında süt yem fiyatları yüzde 15,4,  saman yüzde 12,9, mısır silajı yüzde 21,1, yonca otu ise yüzde 15,2  oranında artmıştır. Maliyetlerdeki bu artışlar üreticilerimizin zor  durumda kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. 

1 litre çiğ süt satan üreticimiz, karşılığında 1.5 kilogram yem  alabilmeli, bunun için de üreticide en düşük süt fiyatı 2 lira 80  kuruş olmalıdır.

Fiyatlar belirlenirken yemde meydana gelen artışlar dikkate  alınmalı, fiyat 1,5 pariteye göre belirlenmeli, ya da maliyet  artışlarını durdurmaya yönelik tedbirler hayata geçirilmelidir. Girdi  fiyatlarındaki artışı kontrol edemeyen fakat üretici fiyatlarını uzun  süre sabitleyen bir sistem ülke hayvancılığına ve üreticilerimize  zarar vermektedir. Bu soruna çözüm bulunamazsa, üreticilerimiz  üretimden kopacak, hayvanlar kesime gidecektir."

Türkiye'de çiğ süt fiyatı düşük"

Türkiye'de üreticilerin diğer ülke üreticilerine kıyasla daha  düşük fiyata çiğ süt sattığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti: 

"Temmuz 2020 itibariyle dünya ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarına  bakıldığında Arjantin ve Uruguay gibi meraya dayalı ucuz maliyetli  üretim yapan ülkelerden sonra en ucuz çiğ süt fiyatının Türkiye'de  olduğu görülmektedir. 

"Avrupa Birliği ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarıyla, ülkemizdeki çiğ  süt fiyatları karşılaştırıldığında, 100 litre süt Avrupa Birliği  ülkelerinde ortalama 32,50 euroya satılırken bizde 27,24 euroya  satılmaktadır. Süt üreticilerimiz, Letonya ve Litvanya'dan sonra en  düşük fiyata süt satan üretici konumundadır. Fiyat sorununa çözüm bulunmazsa süt üreticileri ve süt sektörünün geleceği sıkıntıya  girecektir."

(Kaynak: Foreks)

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap