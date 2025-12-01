TZOB verileri açıklandı: Mandalinada fiyat uçurumu yüzde 400'e dayandı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) kasım ayına ilişkin üretici ve market fiyatları arasındaki farkları açıkladı.

TZOB verilerine göre kasımda üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 392,86 ile mandalinada görüldü.

Mandalinadaki fiyat farkını yüzde 206,87 ile portakal, yüzde 203,80 ile ıspanak, yüzde 191,39 ile maydanoz ve yüzde 189,17 ile havuç takip etti.

Üreticide 6 lira 20 kuruş olan mandalina markette 30 lira 56 kuruşa, 16 lira 80 kuruş olan portakal 51 lira 55 kuruşa, 17 lira 53 kuruş olan ıspanak 53 lira 27 kuruşa, 5 lira 9 kuruş olan maydanoz 14 lira 82 kuruşa, 11 lira olan havuç 31 lira 81 kuruşa satıldı.

Markette zam şampiyonu pırasa oldu

Kasım ayında markette fiyatı en fazla artan ürün pırasa, fiyatı en fazla düşen ürün marul oldu.

Kasım ayında markette 42 ürünün 18’inde fiyat artışı, 24 ’ünde fiyat düşüşü oldu.

Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 149,5 ile pırasa oldu. Pırasadaki fiyat artışını yüzde 118,3 ile ıspanak, yüzde 71,7 ile fındık, yüzde 58,5 ile antep fıstığı takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 55 ile marul oldu. Maruldaki fiyat düşüşünü yüzde 46,6 ile portakal, yüzde 43,3 ile kuru soğan izledi.

Üreticide en çok patatesin fiyatı arttı

Kasım ayında üreticide 34 ürünün 10’nunda fiyat artışı olurken 18’inde fiyat düşüşü görüldü. 6 üründe ise fiyat değişimi olmadı.

Üreticide en çok fiyat artışı yüzde 34,9 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 34,6 ile salatalık, yüzde 17,2 ile pırasa ve 15,8 ile kuru incir izledi.

Üreticide en çok fiyat düşüşü ise yüzde 43,1 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat düşüşünü yüzde 38 ile mandalina, yüzde 36,5 ile karnabahar, yüzde 30,8 ile kabak izledi.