TZOB’da Bayraktar yönetimi güven tazeledi
Tek listeyle gidilen seçimde, Şemsi Bayraktar geçerli 309 oyun 308’ini aldı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) 27’nci Genel Kurulu’nda, Genel Başkan Şemsi Bayraktar’ın yönetimi güven tazeledi.
Tek listeyle gidilen seçimde, Bayraktar, geçerli 309 oyun 308’ini aldı.
Yönetim Kurulu
Yapılan seçimde, Şemsi Bayraktar’ın listesinde yer alan Ahmet Bahadır Sezgin, Hasan Kozoğlu, Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Mehmet Cevat Delil, Adem Ertaş, Eyyup Elmalı, Yunus Kılınç Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçildi.
Yönetim Kurulu yedek üyeleri, İbrahim Erdallı, Süleyman Dönmez, Ali Çolak, Turgay Akçay, Ramazan Öztürk, Mehmet Ali Doğru, Ahmet Dökülen, Veli Kenar, Rıdvan Özmen, Hamdi Gemici’den oluştu.
TZOB’un 27’nci Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapacak.