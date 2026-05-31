TZOB'dan çay üreticisine 'taban fiyat' uyarısı

TZOB Başkanı Bayraktar, Çayeli Muhtarlar Derneğinde düzenlenen 5. Geleneksel Ata Tohumu Fidan Dağıtımı etkinliğinde çay üreticilerine önemli uyarılarda bulundu.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rize'de katıldığı bir etkinlikte çay sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ÇAYKUR'un bölge için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, kurumun desteklenmesi gerektiğini söyledi.

ÇAYKUR'un yaş çay alım fiyatı taban fiyat

Özel sektöre de çağrıda bulunan Bayraktar, ÇAYKUR'un açıkladığı yaş çay alım fiyatının taban fiyat niteliğinde olduğunu belirterek, firmaların bunun altında fiyat vermemesi gerektiğini ifade etti. Özel sektörün isterse daha yüksek fiyat açıklayabileceğini söyleyen Bayraktar, üreticinin emeğinin korunması gerektiğini ifade etti.

"Çiftçiye vefa borcu"

Çiftçilerin hak ve menfaatlerini savunmakla ilgili meslek örgütü olduklarına dikkati çeken Bayraktar, "ÇAYKUR'un altında fiyat ilan etmeye çalışıyorlar. Bakın bunu yapmayın. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu çiftçinin sırtından para kazanan herkesin bu çiftçiye vefa borcunu ödemesi lazım." dedi.