TZOB’dan çiftçilere gelir vergisi iadeleri hatırlatması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal desteklerden gelir vergisi kesintisi iade talep dilekçelerinin son tarihi ve detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, vergi iadelerinin 2016’dan günümüze olan tarımsal destekleri kapsadığını bildirdi.

Bayraktar, kesilen gelir vergisinin iadesi için çiftçilerin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar dilekçelerini eksiksiz bir biçimde doldurarak başvuruda bulunması gerektiğini aktardı.

Bayraktar, açıklamasında, “Çiftçilerimiz talep dilekçelerini internet ortamında doldurabilecekleri gibi, elden veya posta yoluyla kendilerinin seçecekleri vergi dairelerine ya da mal müdürlüklerine de verebilecekler. Ancak hak sahiplerinin mirasçıları ya da vekilleri tarafından yapılan başvurularla bu kapsamda açılmış davalardan feragat etmek suretiyle yapılan başvurulara ilişkin dilekçelerin elden ve posta yoluyla ilgili vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Kendisine destek ödemesinde bulunulan hak sahiplerinin mirasçıları tarafından iade talebinde bulunulması halinde ise dilekçe ekine 'Mirasçılık Belgesi' ile 'Veraset ve İntikal Vergisi İlişik Kesme Belgesi'nin eklenmesi şartıyla mirasçılar, hisseleri oranında iadeden yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullandı.