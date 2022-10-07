TZOB’dan pamukta prim desteklerin artırılması talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, pamuğa sağlanan desteklerin artırılması talebinde bulundu.

Uluslararası Pamuk İstişare Kurulu (ICAC) verilerine göre, 2022/23 döneminde 24 milyon 984 bin ton lifli pamuk üretimi olacağının tahmin edildiğini belirten Bayraktar, söz konusu üretimin 887 bin tonunun Türkiye'de üretileceğine dikkat çekti. Bayraktar, Türkiye'nin pamuk üretiminde Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Avustralya ve Pakistan'dan sonra 7'nci sırada geldiğini aktardı.

Türkiye’de pamuk fiyatlarının uluslararası fiyatlardaki gelişmelerden fazlasıyla etkilendiğini kaydeden Bayraktar, “Geçtiğimiz haftalarda gerileyen dünya fiyatları, üretici fiyatlarını aşağıya çekti. ABD'de navlun hariç kilogramı 43 lira olan ortalama lif pamuk fiyatı bu günlerde 36 liraya kadar geriledi. Buna karşın girdi fiyatlarının sezon boyunca yükselmesinden dolayı üretim maliyetleri arttı. Bu nedenle üreticimiz geldiğimiz noktada düşük fiyatlardan mağdur durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

2022'de açıklanan pamuk alım fiyatlarındaki artışın, maliyetlerdeki yükselişin altında kaldığına işaret eden Bayraktar, yeterli gelir elde edemeyen çiftçinin gelecek sezon üretimden uzaklaşacağını vurguladı.

Bayraktar, Türkiye’de mevcut üretimin tüketimi karşılayamadığını, tüketimin yaklaşık yarısının ithalattan karşılandığını söyledi.

Türkiye'de pamuk veriminin dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Pamuk ithalatında koruma olmaması nedeniyle üretici fiyatlarının düşmesi karşısında, pamuk üreticisi panik halindedir. Yurt içi üretiminin artırılabilmesi için prim desteklerinin pamuk üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun yanında özellikle gübre, ilaç, elektrik gibi girdi fiyatları ve sulama ücretleri makul düzeylere çekilmelidir." ifadesini kullandı.