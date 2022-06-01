TZOB'dan TMO'ya güvenlik stoku uyarısı

ANKARA(DÜNYA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği(TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Mayıs ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en yüksek olan ürünün yüzde 522.5 ile elma olduğunu bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Bayraktar, çiftçinin önümüzdeki yıl tarlada kalabilmesi için 2021-2022 döneminde müdahale alım fiyatının maliyet, ithalat ve dünya fiyatını gözeterek açıklaması gerektiğini bildirdi.

Bugünkü kur seviyesine göre FOB dünya fiyatının ton başına 7800 lira civarında olduğu bilgisini veren Bayraktar, “TMO stratejik bir konumdadır. Üreticiyi memnun edecek bir fiyat politikasıyla hububat alımı yapamazsa piyasayı regüle edecek güvenlik stoğu oluşturamayacaktır. Bu dönemde güvenlik stoğunu ithalatla karşılama imkânı azalmıştır” dedi.

Fırsatçıların stoklayacakları buğday nedeniyle halkın ekmeğinin fiyatıyla oynayabilecekleri uyarısında bulunan Bayraktar, “Un ve makarna üretimimiz ve ihracatımız da düşebilir. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak şimdiden TMO’yu uyarıyor, gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Üreticilerin girdi maliyetlerinin yüksekliği dışında kuraklık, don, dolu, aşırı yağış, sel, hortum gibi doğal afetlere yoğun bir şekilde maruz kalarak açık alanda üretim yapmaya çalıştıklarını söyleyen Şemsi Bayraktar, “Üreticilerimize moral vermek, üretimde kalmalarını sağlamak veya az üretmelerini önlemek için girdiler makul fiyatlardan üreticilere ulaştırılmalı, maliyetleri düşüren bir üretim teşvik paketi açıklanmalıdır. Hayvancılık destekleri artarak devam etmelidir. Sürekli artan yem fiyatlarına radikal tedbirler alınmalı, yem piyasasına müdahale edilmelidir” ifadelerini kullandı.